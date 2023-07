Bundesministerium für Finanzen warnt vor Betrug via E-Mail, SMS und Anruf

Das Bundesministerium für Finanzen (BMF) hat eine dringende Warnung ausgesprochen, dass betrügerische E-Mails und SMS-Nachrichten, die im Namen von Österreich.gv.at versendet werden, in Umlauf sind. Diese gefälschten Nachrichten scheinen, als ob sie vom „Austria Government Digitaler Vertrieb und Service“ oder „Österreich.gv.at“ versandt würden.

Das BMF hat mehrere solcher Fälle gemeldet, bei denen gefälschte E-Mails und SMS-Nachrichten verwendet wurden, um Betrugsversuche durchzuführen. In diesen Nachrichten werden die Empfänger aufgefordert, einen Online-Antrag für eine Rückerstattung auszufüllen. Diese Betrugsversuche erfolgen über verschiedene Kommunikationskanäle wie E-Mail, SMS und Telefonanrufe.

Beispiel

Ein Beispiel für eine solche betrügerische Nachricht ist im Folgenden dargestellt: „Nummer der Rückerstattungsrechnung: (VAT7********7895) Österreichische Regierung. Sehr geehrter Kunde, der letzte Restbetrag Ihres Kontos wurde aufgrund eines Systemfehlers doppelt ausbezahlt. Bitte füllen Sie einen Antrag aus, um die Rückerstattung zu erhalten. Der Betrag wird innerhalb von 4 Werktagen auf Ihre Kreditkarte zurückerstattet. https[:]//service.a-trust.at/securitylayer2/ Bis bald online Austria Government Digitaler Vertrieb und Service.„

Gefälschte Webseite

Die in der Nachricht angegebene Website ist eine gefälschte Webseite im Stil von FinanzOnline und fordert Nutzer dazu auf, persönliche Daten, insbesondere Kontoinformationen, einzugeben. Diese versendeten E-Mails und SMS-Nachrichten sind Fälschungen und stellen einen Internet-Betrugsversuch dar.

Nur per Post oder FinanzOnline

Das BMF betont, dass alle offiziellen Informationen des Ministeriums in Form von Bescheiden erfolgen und per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt werden. Das BMF würde niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen auffordern.

Das BMF empfiehlt daher, bei Erhalt solcher Phishing-Mails oder SMS-Nachrichten, folgende Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

Folge den Anweisungen in der Nachricht nicht!

Klicke nicht auf darin enthaltene Links oder Dateien!

Gib keine persönlichen Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen preis!

Lösche solche E-Mail- und SMS-Nachrichten sofort!

Für weitere Informationen über die Vorgehensweise der Betrüger, Merkmale von Betrugsversuchen und notwendige Sicherheitsmaßnahmen hat das BMF einen Folder „Vorsicht Betrug! Geben Sie Internetbetrügern keine Chance“ erstellt. Dieser Folder ist auf der Webseite des BMF zum Download verfügbar und liegt in allen Finanzämtern zur Entnahme auf.

Quelle: BMF