Causa Asfinag: Freispruch für Strache und Stieglitz

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft konnte die Freisprüche gegen den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und den mitangeklagten Unternehmer Siegfried Stieglitz in der Asfinag-Causa nicht zu Fall bringen. Das Oberlandesgericht Wien bestätigte am Mittwoch, 26. Juli 2023, die Entscheidung in zweiter Instanz.

Heinz-Christian Strache und Siegfried Stieglitz wurden ursprünglich im Juli 2022 vom Landesgericht Wien vom Vorwurf der Bestechung und Bestechlichkeit freigesprochen. Sowohl Strache als auch Stieglitz befanden sich in der Mitte einer Berufungsverhandlung, die von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angestoßen wurde, um den Freispruch zu Fall zu bringen.

Oberlandesgericht

Die endgültige Entscheidung fiel jedoch Mittwochmittag, als das Oberlandesgericht Wien die Freisprüche beider Männer bestätigte. In seiner kurzen Stellungnahme zu dem Fall sagte der Richter: „Der Berufung wird nicht Folge gegeben“. Damit ist die juristische Auseinandersetzung in dieser Sache beendet.

Der ehemalige FPÖ-Chef Strache war zum Zeitpunkt der Entscheidung in Wien anwesend. Eine Fotografie, die während der Berufungsverhandlung aufgenommen wurde, zeigt Strache in Begleitung von Stieglitz. Beide sahen angespannt, aber erleichtert aus, als sie das Gerichtsgebäude in Wien verließen.