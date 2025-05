Chartstürmerin in Kroatien: Tea Tairović stürzt Thompson vom Thron!

Mit türkischen Klängen erobert die serbische Sängerin Tea Tairovic die kroatischen Charts und verdrängt sogar Lokalmatador Thompson von der Spitze der Musiktrends.

Die serbische Sängerin Tea Tairovic hat mit ihrem neuesten Hit „Çok Güzel“ (türkisch für „sehr schön“) einen bemerkenswerten Erfolg in Kroatien erzielt. Nur neun Tage nach der Veröffentlichung eroberte der Song die Spitze der kroatischen YouTube-Musiktrends und verwies dabei den populären kroatischen Musiker Marko Perkovic Thompson mit seinem Lied „Oluja“ auf den zweiten Rang. Thompsons weiterer Titel „Slike Bleiburga“ folgt auf dem dritten Platz.

Tairovics Dominanz in den kroatischen Charts wird durch zwei weitere ihrer Songs unterstrichen, die ebenfalls in den Top 5 vertreten sind. Ihre wachsende Beliebtheit beim kroatischen Publikum manifestierte sich zudem in einem Auftritt in der ausverkauften Arena Zagreb am vergangenen Wochenende.

Allgemeine Trends

In den allgemeinen YouTube-Trends Kroatiens zeigt sich allerdings ein anderes Bild: Hier hält Thompson mit „Slike Bleiburga“ weiterhin die Spitzenposition, gefolgt vom Eurovision-Teilnehmer Marko Bosnjak. Thompson ist mit „Oluja“ auch hier stark vertreten und belegt den dritten Platz.

„Çok Güzel“, der aktuelle Chartstürmer der Sängerin, stammt aus Tairovics Album „Aska“ und zeichnet sich durch teilweise türkischsprachige Passagen aus.

Länderübergreifender Erfolg

Der Erfolg von Tairovic beschränkt sich nicht nur auf Kroatien. Laut aktuellen Chartstatistiken dominiert „Çok Güzel“ auch die YouTube-Trends in mehreren anderen Ländern der Balkanregion. Der Song belegt derzeit Platz 1 in Österreich und Serbien sowie Platz 2 in Kroatien und Slowenien.

Musikalisch verbindet Tairovic in ihrem Hit gekonnt traditionelle Balkaninstrumente wie Klarinette, Saxophon, Harmonika und Violine mit orientalischen Klängen. Diese Fusion scheint beim Publikum über nationale Grenzen hinweg anzukommen – ihr Album „TEA“ ist gleichzeitig in mehreren Ländern in den Apple Music Charts vertreten, darunter auf Platz 11 in Kroatien, Platz 23 in Nordmazedonien und Platz 39 in Serbien.