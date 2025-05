Es ist offiziell: Neuer Diabetestyp anerkannt

Die Diabetes-Landkarte wird neu gezeichnet: Mit der offiziellen Anerkennung von Typ 5 rückt eine bisher vernachlässigte Form der Stoffwechselerkrankung ins Rampenlicht.

Diabetes ist ein Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen mit erhöhtem Blutzuckerspiegel, deren Ursachen sich grundlegend unterscheiden. Die korrekte Identifizierung des spezifischen Diabetestyps ist für die Behandlung entscheidend. Entgegen der vereinfachenden Nummerierung existieren tatsächlich mehrere Dutzend verschiedene Diabetesformen. Mit dem Fortschritt der Medizin entwickelt sich auch die Klassifizierung stetig weiter. Die jüngste Anerkennung des mangelernährungsbedingten Diabetes als Typ 5 wird die Fachdiskussion neu beleben und trägt zu einem verbesserten globalen Verständnis bei – besonders relevant für Länder mit niedrigem Einkommen, wie Science Alert berichtet.

Die Internationale Diabetes-Föderation hat kürzlich Diabetes Typ 5 offiziell als eigenständige Diabetesform anerkannt. Diese neu klassifizierte Variante steht in direktem Zusammenhang mit Unterernährung in frühen Lebensphasen. Typ-5-Diabetes tritt vorwiegend in ärmeren Regionen auf und betrifft weltweit etwa 20 bis 25 Millionen Menschen. Charakteristisch für Betroffene sind niedriges Körpergewicht und Insulinmangel – wobei letzterer nicht durch eine Autoimmunreaktion verursacht wird.

Vielmehr fehlt dem Körper durch Mangelernährung in der Kindheit die Grundlage für eine normale Entwicklung der Bauchspeicheldrüse. Tierversuche mit Nagetieren haben nachgewiesen, dass proteinarme Ernährung während Schwangerschaft oder Jugendphase die Entwicklung der Bauchspeicheldrüse beeinträchtigt – eine Erkenntnis, die seit Jahren bekannt ist. Eine unterentwickelte Bauchspeicheldrüse gilt als Risikofaktor für verschiedene Diabetesformen, da sie über weniger insulinproduzierende Zellen verfügt.

Im April 2025 hat die Internationale Diabetes Föderation (IDF) eine spezielle Arbeitsgruppe für Typ-5-Diabetes eingerichtet, nachdem diese Form bei einem Expertentreffen in Indien offiziell anerkannt wurde. Bemerkenswert ist, dass diese Diabetesform bereits seit über 70 Jahren beobachtet, jedoch lange Zeit fälschlich als Typ-1- oder Typ-2-Diabetes diagnostiziert wurde.

Ein wichtiger Behandlungsaspekt: Patienten mit Typ-5-Diabetes leiden zwar unter Insulinmangel, sind jedoch nicht insulinresistent. Dies ermöglicht bei vielen Betroffenen eine Therapie mit oralen Medikamenten statt teuren Insulininjektionen – ein kosteneffizienter Ansatz, der besonders für Gesundheitssysteme in Entwicklungsländern bedeutsam ist.

Diabetestypen im Überblick

Diabetes Typ 1 entsteht durch eine fehlgeleitete Immunreaktion, bei der körpereigene Abwehrzellen die insulinproduzierenden Zellen in der Bauchspeicheldrüse angreifen. Diese Autoimmunerkrankung kann in jedem Lebensalter auftreten und steht nicht in Verbindung mit Ernährungsgewohnheiten oder Lebensstil. Vielmehr spielen genetische Veranlagung und Umweltfaktoren wie Virusinfektionen eine Rolle.

Die Therapie erfordert lebenslange Insulingaben durch Injektionen oder Pumpen. Für Patienten mit problematischen Unterzuckerungen besteht die Möglichkeit, insulinproduzierende Zellen von verstorbenen Spendern zu erhalten. Dies reduziert bei vielen Betroffenen die notwendige Insulindosis, manche können sogar ganz darauf verzichten. Mittlerweile haben auch Dutzende Patienten Stammzelltransplantationen erhalten, die ihren Diabetes praktisch „heilen“ – allerdings unter der Bedingung kontinuierlicher Immunsuppression.

Diabetes Typ 2 ist die verbreitetste Diabetesform und wird häufig mit erhöhtem Body-Mass-Index in Verbindung gebracht. Allerdings können auch normalgewichtige Menschen betroffen sein, besonders bei starker genetischer Veranlagung. Bestimmte ethnische Gruppen tragen ein erhöhtes Risiko, selbst bei geringerem Körpergewicht.

Die Steigerung der körpereigenen Insulinproduktion kann zur Blutzuckerkontrolle beitragen. Manche Medikamente fördern die Insulinausschüttung aus der Bauchspeicheldrüse, andere verbessern die Insulinempfindlichkeit. Metformin beispielsweise steigert die Insulinsensitivität und hemmt die Zuckerproduktion in der Leber. Auch Lebensstiländerungen können Diabetes umkehren – etwa durch eine 800-Kalorien-Diät.

Seltene Diabetesformen

Schwangerschaftsdiabetes entwickelt sich während der Schwangerschaft, typischerweise zwischen der 24. und 28. Woche. Auslöser sind hormonelle Veränderungen, die die Insulinempfindlichkeit des Körpers herabsetzen. Zu den Risikofaktoren zählen Übergewicht, familiäre Diabetesvorbelastung und die Geburt eines überdurchschnittlich großen Kindes in einer früheren Schwangerschaft. Die Behandlung umfasst Ernährungsumstellung und Bewegung, Tabletten oder Insulininjektionen.

Es existieren mindestens neun Diabetes-Untertypen, darunter seltene genetische Formen, die manchmal durch eine einzelne Genmutation verursacht werden. Andere können durch medizinische Eingriffe wie Operationen oder Medikamente wie Steroide ausgelöst werden. Neugeborenendiabetes tritt früh im Leben auf. Einige genetische Veränderungen beeinflussen die Insulinfreisetzung aus der Bauchspeicheldrüse.

MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young) manifestiert sich später und ist mit genetischen Veränderungen verbunden. Verschiedene Genmutationen beeinflussen entweder die Zuckererkennung in den Bauchspeicheldrüsenzellen oder die Entwicklung der Bauchspeicheldrüse selbst.

Diabetes Typ 3c entsteht durch Schädigungen der Bauchspeicheldrüse. So können beispielsweise Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs nach teilweiser Entfernung des Organs Diabetes entwickeln. Auch nach einer Pankreatitis kann diese Diabetesform auftreten. Menschen mit Mukoviszidose haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko für den sogenannten Mukoviszidose-assoziierten Diabetes.

Das Risiko steigt mit dem