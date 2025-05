Blackout: Diese Teile Wiens haben keinen Strom

Plötzliche Dunkelheit in Wien: Seit Mittwochvormittag kämpfen Teile von Liesing und Hietzing mit einem Stromausfall. Die Techniker sind im Einsatz.

In mehreren Wiener Bezirken fiel am Mittwochvormittag der Strom aus. Der Blackout ereignete sich um 10.51 Uhr und betraf vor allem Wien-Liesing und Wien-Hietzing. Die Energieversorger konnten die Stromversorgung in Liesing bereits nach etwas mehr als einer Stunde wiederherstellen.

Laufende Reparaturen

In Hietzing sind die Reparaturarbeiten hingegen noch im Gange. Experten arbeiten unter Hochdruck an der Behebung des Problems. Wann die Stromversorgung in Hietzing wieder vollständig funktionieren wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Wie die Wiener Netze mitteilten, liegt die Ursache des Stromausfalls in einem technischen Defekt an drei zentralen Kabelsträngen. Von dem Ausfall waren insgesamt rund 2.900 Haushalte in den Bezirken Hietzing und Liesing betroffen. Die Versorgung in Liesing und Hietzing konnte nach etwa 90 Minuten wiederhergestellt werden.

