Chemie-Alarm bei Primark: Dieses Produkt wird zurückgerufen

Primark ruft Duft-Textmarker zurück: Phthalate überschreiten EU-Grenzwerte. Käufer sollen die Marker nicht nutzen und erhalten eine Rückerstattung.

Primark hat einen Rückruf für die Duft-Textmarker DTR Stitch SL 4 Stk. (Kimball-Nr. 0688701) gestartet, die zwischen Mai 2024 und Januar 2025 in Österreich erhältlich waren. Der Grund für den Rückruf liegt in der Entdeckung von Phthalaten an der Deckelspitze der Textmarker, die die EU-Grenzwerte überschreiten. Diese chemische Substanz könnte bei Verschlucken gesundheitliche Risiken bergen.

⇢ Kunststoffpartikel entdeckt: Dieses Produkt wird zurückgerufen



Rückgabe und Erstattung

Primark bittet die Käufer, die Textmarker nicht weiter zu nutzen und sie in jeder beliebigen Filiale zurückzugeben. Eine Quittung ist für die Rückgabe nicht erforderlich, und der volle Kaufpreis wird erstattet.