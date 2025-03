Kunststoffpartikel entdeckt: Dieses Produkt wird zurückgerufen

Body Attack ruft vorsorglich dieses Power Protein zurück.

Body Attack hat seine Kunden über einen vorsorglichen Rückruf des Power Protein 90 Vanilla Flavour in der zwei Kilo Dose informiert. Der Rückruf betrifft die Charge 60641068 mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum von Dezember 2026 und erfolgt im Interesse des Gesundheitsschutzes sowie zur Sicherstellung der Qualitätskontrolle.

Der Grund für den Rückruf liegt in einem technischen Defekt der Abfüllmaschine. Ein beschädigtes Sieb am Ende der Maschine führte dazu, dass Kunststoffpartikel in die Dosierschnecke gelangten, was in einigen Verpackungen zu defekten Messlöffeln führte. Body Attack untersucht derzeit, warum dieser Produktionsfehler nicht sofort bemerkt wurde.

⇢ Plastikteile enthalten: Lidl ruft diesen Snack zurück!



Rückgabe und Erstattung

Kunden, die das betroffene Produkt erworben haben, können es in der jeweiligen Verkaufsstelle zurückgeben und erhalten eine Rückerstattung. Auch wenn das Proteinpulver bereits konsumiert wurde, besteht kein Grund zur Sorge, da der Rückruf rein vorsorglich erfolgt, um die hohen Qualitätsstandards des Unternehmens sicherzustellen.

Body Attack entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und bittet um Verständnis für diese Maßnahme, die der Sicherheit und Zufriedenheit der Kunden dient. Der Online-Anbieter Shop Apotheke hat das Produkt bereits aus seinem Sortiment entfernt.

Es gibt kein akutes Risiko, und der Rückruf dient der Qualitätssicherung.

Bei Unsicherheiten können sich Kunden an den Body Attack-Kundenservice wenden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Website von Body Attack oder direkt beim Kundenservice erhältlich.