Plastikteile enthalten: Lidl ruft diesen Snack zurück!

Lidl informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Nutrisun ruft „Crownfield Obstriegel Banane-Erdbeer“ zurück. Plastikfremdkörper könnten eine Verletzungsgefahr darstellen. Rückgabe bei Lidl möglich.

Nutrisun GmbH & Co. KG hat eine Rückrufaktion für das Produkt „Crownfield Obstriegel Banane-Erdbeer, 5x30g“ gestartet, das ein Mindesthaltbarkeitsdatum vom 14. Juli 2025 trägt. Der Rückruf erfolgt aufgrund der möglichen Kontamination mit Plastikfremdkörpern, die eine Verletzungsgefahr darstellen könnten. Verbraucherinnen und Verbraucher werden eindringlich gewarnt, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Seite der Verpackung zu finden.

Verkauf und Rückgabe

Der Obstriegel wurde exklusiv in den Filialen von Lidl in Österreich angeboten. Nach Bekanntwerden des Problems haben Nutrisun und Lidl das Produkt sofort aus dem Handel genommen, um die Sicherheit der Verbraucher zu gewährleisten. Kunden können den Obstriegel in jeder Lidl-Filiale zurückgeben und erhalten den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons zurück.

Einschränkung des Rückrufs

Der Rückruf beschränkt sich ausschließlich auf das Produkt „Crownfield Obstriegel Banane-Erdbeer, 5x30g“ mit dem genannten Mindesthaltbarkeitsdatum. Andere Produkte der Nutrisun GmbH & Co. KG, einschließlich weiterer „Crownfield“-Artikel, sind von dieser Maßnahme nicht betroffen.