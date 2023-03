Chinesen erfinden Gadget für Fernküsse

Ein etwas seltsames Telefonzubehör namens „Remote Kiss“ ist kürzlich auf dem chinesischen Markt aufgetaucht und ermöglicht angeblich Benutzern, auch über eine Distanz hinweg zu küssen!

Das Gerät wird als Möglichkeit beworben, körperliche Intimität für Paare auf Distanz zu ermöglichen und basiert auf Drucksensoren, Aktoren und weichem Silikon, um die Küsse der Benutzer überall auf der Welt zu reproduzieren, solange der Empfänger auch das Gerät und eine Internetverbindung hat.

Dieser ungewöhnliche Apparat kann sogar die Lippen-Temperatur und Kussgeräusche der Benutzer erkennen und reproduzieren. „Remote Kiss“ ist seit einiger Zeit auf dem chinesischen Online-Marktplatz Taobao erhältlich, wurde aber erst kürzlich viral, nachdem Menschen Bilder des Produkts in sozialen Medien geteilt hatten. „Remote Kiss“ fungiert als Dockingstation für Smartphones in einer eigenartigen Form und funktioniert nur, wenn es an den Ladeanschluss eines Telefons angeschlossen ist. Es wird mit einer Begleit-App geliefert, die eine Verbindung zwischen zwei verschiedenen Geräten ermöglicht und auch die Zustimmung beider Benutzer erfordert.

Laut Global Times ist der eigentliche Erfinder dieses ungewöhnlichen Geräts Jiang Zhongli, Absolvent des Changzhou Institute of Mechatronic Technology. Er hat es vor einigen Jahren als Universitätsprojekt erstellt und im Jahr 2019 ein Patent angemeldet, aber dieses Patent ist in diesem Jahr abgelaufen und kommerzielle Versionen sind schnell online aufgetaucht. Zhongli war überrascht, dass seine Idee so populär geworden ist, und sagte, er hoffe, dass die Leute sein Design verbessern werden.





„Während meiner Studienzeit hatte ich eine Fernbeziehung zu meiner Freundin, also haben wir uns nur telefonisch kontaktiert, und daher kommt die Inspiration“, sagte Jiang Zhongli.

„Remote Kiss“ ist derzeit auf Taobao für 288 Yuan (38 Euro) erhältlich.