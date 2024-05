Christi Himmelfahrt bringt Stau Richtung Balkan – Diese Routen sind betroffen

Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt und zahlreiche Familien und Reisende sind auf den Weg in Richtung Balkan, um ihre Heimatländer zu besuchen. Doch während die Vorfreude auf entspannte Tage im Süden steigt, droht auf den Straßen ein Verkehrschaos.

Aufgrund des Feiertags am 9. Mai ergibt sich die Gelegenheit, mit nur einem zusätzlichen Urlaubstag ein viertägiges Wochenende zu genießen. Eine Chance, die viele Menschen in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein nutzen möchten, besonders wenn das Wetter mitspielt. Die Experten des ARBÖ sagen ab Mittwochnachmittag ein erhöhtes Verkehrsaufkommen voraus, insbesondere an den Ausfahrten der Städte. In Wien wird etwa auf der Südosttangente (A23) in Richtung Süden, aber auch auf anderen stark befahrenen Straßen mit Stau gerechnet.

Die Ferienzeit lockt viele Österreicher in Richtung Balkanländer unter anderem wie Kroatien, Bosnien-Herzegowina, oder Serbien. Doch der Reiseweg gen Süden wird oft zur Geduldsprobe, da sich die Autobahnen und Landstraßen mit Reisenden füllen. Die stark frequentierten Routen können zu langen Staus und Verzögerungen führen, besonders zu Beginn und Ende der Osterferien.

Für diejenigen, die sich auf den Weg Richtung Balkan machen, empfiehlt es sich, frühzeitig zu starten, alternative Routen zu prüfen und genügend Geduld für die Fahrt einzuplanen. Zudem ist es ratsam, sich über die Verkehrslage auf dem Laufenden zu halten, um mögliche Verzögerungen zu vermeiden.

Wartezeiten auf Autobahnen

Am Autobahngrenzübergang bei Gruskovje, Dragonja und Rupa wird es zu stundenlangen Wartezeiten kommen. Zur Erinnerung: Die Wartezeiten betragen teilweise stundenlang, beispielsweise auf der Strecke Marburg – Zagreb bei Gruskovje/Macelj

Außerdem werden ungarisch/serbische Grenzübergänge auch lang und verstopft sein:

Horgos/Röszke: Route Belgrad – Szeged – Budapest (E75)

Nadlac/Nagylak: Route Timisoara – Szeged – Budapest

Trotz dieser Bemühungen sollten sich Reisende auf unvermeidliche Verzögerungen an den Grenzkontrollen und Staus mit langen Wartezeiten einstellen. Eine sorgfältige Planung und die Auswahl alternativer Routen können dazu beitragen, den Streß auf der Reise zu minimieren. Autofahrer sollten versuchen, reisestarke Tage zu meiden und möglichst Alternativrouten zu wählen, um den erheblichen Verkehrsbehinderungen entgegenzuwirken.