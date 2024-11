Cobra-Einsatz: Dreifache Mutter am Flughafen erstochen

Am Donnerstag ereignete sich in Ljubljana ein schwerwiegendes Verbrechen, das große Bestürzung ausgelöst hat. Ein 39-jähriger Mann, der aus dem Iran stammt, steht im Verdacht, seine 33-jährige Ex-Partnerin auf dem Flughafengelände der Stadt mit einem Messer tödlich verletzt zu haben.

Opfer hinterlässt Kinder

Die getötete Frau, ebenfalls iranischer Herkunft, hinterlässt drei minderjährige Kinder, die nun ohne Mutter aufwachsen müssen. Der mutmaßliche Täter konnte nach der Tat zunächst entkommen, was eine Großfahndung der Polizei nach sich zog.

Zugriff in Kärnten

Am Samstag gelang es den Ermittlungsbehörden, mit Unterstützung des Einsatzkommandos Cobra, den Gesuchten in einer Wohnung in Klagenfurt, Kärnten, festzunehmen.

Die Landespolizeidirektion Kärnten teilte mit: „Die Erhebungen sind derzeit noch im Gange. Weitere Verfügungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt stehen noch aus“.