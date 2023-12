Corona-Welle: Ärztekammer fordert sofortige Maßnahmen

Aufgrund der aktuellen Krankheitswelle verlangt die Wiener Ärztekammer kostenlose FFP2-Masken und Heimtests für die Bevölkerung. Der starke Anstieg der Infektionen und die hohe Nachfrage nach Tests und Medikamenten in den Apotheken unterstreichen die Dringlichkeit dieser Forderung.

Die Vizepräsidentin der Wiener Ärztekammer, Naghme Kamaleyan-Schmied, betont die Notwendigkeit schneller Maßnahmen: „Für die Bevölkerung braucht es rasch kostenlose FFP2-Masken und die Wiedereinführung einer limitierten Anzahl von kostenlosen Antigen-Tests für zu Hause, um verantwortungsvoll durch die Feiertage zu kommen.“ Sie vertritt die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte und fordert zudem, dass Tests von symptomatischen Patientinnen und Patienten auf das Coronavirus, RSV und Influenza als Kassenleistung sichergestellt werden.

Große Nachfrage vor den Feiertagen

Die aktuelle Krankheitswelle zeigt sich auch in den Wiener Apotheken. Die Johann Strauss Apotheke in Wien-Wieden vermeldet wöchentlich etwa 100 verkaufte CoV-Tests. „Die Feiertage stehen kurz bevor, das heißt, auch das wird sicher ein Faktor sein, warum jetzt gerade die Nachfrage so hoch ist“, sagt Apotheker Manuel Wendl. Die Nachfrage nach Masken und diversen Infektmedikamenten ist groß – und auch das Cov-Medikament Paxlovid ist im Moment gefragter als sonst. „Bei uns gab es zwischenzeitlich schon einen kleinen Engpass, mittlerweile hat sich das aber wieder alles entspannt“, berichtet Wendl.

Massive Infektionswelle

Die Infektionswelle ist auch in den Arztpraxen spürbar. Vor allem Kinderordinationen kommen an ihre Grenzen. Kranke Kinder müssen oft an Spitäler, Kinderambulatorien oder den Ärztefunkdienst verwiesen werden, da man die Kapazitäten schnell erreicht hat. Der Allgemeinmediziner Kambiz Modarressy beschreibt die aktuelle Situation als beunruhigend: „Wir haben eine massive Welle an Infektionserkrankungen derzeit. Ich kann mich nicht erinnern, wann wir das letzte Mal so viele Kranke zur gleichen Zeit hatten.“ Rund 60 Prozent der Patientinnen und Patienten in seiner Praxis kommen derzeit mit diversen Infekten, zehn Prozent werden positiv auf das Coronavirus getestet. Die große Influenzawelle steht noch bevor, erwartet wird sie laut dem Arzt Mitte bzw. Ende Jänner in Wien.

Kamaleyan-Schmied appelliert an das Gesundheitsministerium: „Ich hoffe, dass nun zumindest die Paxlovid-Versorgung sichergestellt ist.“ Sie fordert ausreichend Influenzaimpfstoff und wichtige Medikamente.

Kostenlose Corona-Tests sind derzeit bei Verdacht auf eine Infektion bei manchen Ärzten möglich. Die große Influenzawelle wird Mitte bis Ende Jänner erwartet.