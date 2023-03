Öffis sind in Wien beliebter als das Auto, zeigt die neue Umfrage

Eine Umfrage zeigt, dass sieben von zehn Wienern mehrmals wöchentlich oder sogar täglich Straßenbahn, Bus oder U-Bahn nutzen, berichtete der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) am Montag.

Die VCÖ-Analyse basiert auf Daten der Statistik Austria. Die Zahlen beinhalten keine Jugendlichen und Kinder unter 16 Jahren.

Nur sieben Prozent der Wiener ab 16 Jahren nutzen niemals öffentliche Verkehrsmittel und 41 Prozent fahren nie Auto. Die aktuelle Mobilitätserhebung für Wien ergab zudem, dass im vergangenen Jahr 44 Prozent aller Wiener ihre täglichen Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurücklegten. Andererseits nutzen nur 26 Prozent der Menschen in der Bundeshauptstadt ihr Auto regelmäßig.

„Die Wiener leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagte der VCÖ.

In Wien ist die Auswahl an Verkehrsmitteln so groß wie in keiner anderen Stadt des Landes. Dies sei auch wichtig, „damit wir die Klimaziele erreichen können“, sagte VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.

In Österreich nutzen nur drei von zehn Personen ziemlich oft die öffentlichen Verkehrsmittel. Laut VCÖ-Analyse werden die Rahmenbedingungen durch den demografischen Wandel, die zunehmende Hitze und die erneuerbare Energie von Sonne, Wind und Wasser verändert.