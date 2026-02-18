Dachte, es sei ein Wolf“: Hund verfolgt kroatische Langläuferin ins Ziel (VIDEO)

Ein ungebetener Vierbeiner sorgte bei den Olympischen Spielen für Aufregung. Mitten im Langlauf-Wettbewerb mischte sich ein Hund unter die Athletinnen und verfolgte eine Kroatin.

Ein Hund sorgte während der Qualifikation im Team-Sprint der Olympischen Spiele in Tesero für einen ungewöhnlichen Zwischenfall. Das Tier tauchte unvermittelt auf der Zielgeraden auf und verfolgte die kroatische Langläuferin Tena Hadzic bis über die Ziellinie hinaus. Im Zielbereich beschnupperte der Vierbeiner dann die argentinische Athletin Nahiara Diaz. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Spitzenläuferinnen der ersten Startgruppe, darunter auch die deutsche Hoffnungsträgerin Laura Gimmler aus Oberstdorf, den Wettkampf bereits beendet.

„Im ersten Moment war ich völlig perplex und dachte tatsächlich an einen Wolf – vielleicht eine Halluzination wegen der Anstrengung“, erklärte Hadzic nach dem Rennen. „Das Tier war wirklich imposant, und beim Vorbeilaufen hatte ich ehrlich gesagt Angst vor einem möglichen Biss.“ Die Kroatin zeigte sich besorgt über die Sicherheitslücke: „Dass ein Hund überhaupt auf die Wettkampfstrecke gelangen konnte, ist problematisch. Für mich persönlich ist es verschmerzbar, da ich nicht im Medaillenkampf stehe. In einem Finale mit Medaillenentscheidung könnte so ein Vorfall jedoch gefährliche Folgen haben.“

Humorvolle Reaktionen

Die griechische Teilnehmerin Konstantina Charalampidou nahm die Situation dagegen mit Humor: „Zum Glück war er ganz brav“, sagte sie. „Er verfolgte die Kamera auf der Zielgeraden, war süß und hat das Rennen zum Glück auch nicht gestört.“ Es war lustig. Er hat mich das Rennen vergessen lassen, denn es war nicht gut. Dank ihm bin ich jetzt berühmt, deshalb muss ich ihm danken.“

Der ungewöhnliche Zwischenfall, der sowohl für Schmunzeln als auch für Diskussionen über die Sicherheitsstandards bei olympischen Wettkämpfen sorgte, wird als eine der skurrilen Randnotizen dieser Winterspiele in Erinnerung bleiben.

