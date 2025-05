„Dachte, es sei sicher“ – Arbeitskollege wirft Heizkörper auf Bosnier

Ein Moment der Unachtsamkeit führte in Osttirol zu dramatischen Folgen: Ein herabstürzender Heizkörper traf einen Arbeiter am Kopf und verletzte ihn schwer.

Bei Abbrucharbeiten in Ainet in Osttirol kam es am 19. Mai 2025 zu einem folgenschweren Zwischenfall. Ein 54-jähriger Bosnier erlitt Kopfverletzungen, als ein Heizkörper aus dem ersten Stock auf ihn fiel. Der Gegenstand wurde von einem 31-jährigen österreichischen Arbeiter hinuntergeworfen, während das Opfer mit Aufräumarbeiten im Außenbereich des Firmengeländes beschäftigt war.

Erstversorgung vor Ort

Nach dem Unfall, der sich gegen 11.10 Uhr ereignete, wurde der Verletzte zunächst vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Lienz transportiert. Über den genauen Schweregrad seiner Verletzungen liegen derzeit keine detaillierten Angaben vor.

Der 31-jährige Österreicher gab gegenüber den Einsatzkräften an, er habe sich vor dem Hinabwerfen des demontierten Heizkörpers vergewissert, dass keine Gefahr bestehe.

Dennoch kam es zu dem Unglück, bei dem der bosnische Arbeiter getroffen wurde.