„Dachte, ich halluziniere“: 70 Küken schlüpfen aus gekauften Eiern

Aus dem Supermarkteinkauf wurde eine Überraschung mit Flügeln: In einer chinesischen Wohnung schlüpften 70 Küken aus vermeintlich gewöhnlichen Eiern.

In der chinesischen Stadt Qingdao erlebte die Familie Jiang eine außergewöhnliche Überraschung, als aus ihren im Supermarkt gekauften Eiern plötzlich 70 Küken schlüpften. Was normalerweise unmöglich erscheint, wurde durch die sommerliche Hitze zur verblüffenden Realität.

Als Frau Jiang nach nur zwei Tagen Abwesenheit ihre Wohnung betrat, traute sie ihren Ohren nicht. Schon vor der Tür vernahm sie ein vielstimmiges Piepsen. „Beim Öffnen der Tür dachte ich zunächst, ich würde halluzinieren“, schildert sie den Moment des Erstaunens. In ihrer Küche wuselten bereits zwischen 40 und 50 frisch geschlüpfte Küken umher, während weitere gerade dabei waren, ihre Eierschalen zu durchbrechen.

Die Familie hatte die Eier ganz normal im Supermarkt erstanden – eigentlich ein Alltagsvorgang in China. Dass aus handelsüblichen Eiern, die in der Regel unbefruchtet sind, plötzlich Küken schlüpfen, gilt als äußerst selten. Doch in diesem Fall schuf die Sommerhitze offenbar perfekte Brutbedingungen für die 90 Eier, von denen letztlich 70 zu gesunden Küken heranreiften.

Natürliche Brutbedingungen

Die hochsommerlichen Temperaturen boten ideale Voraussetzungen für den natürlichen Brutprozess und verwandelten die Wohnung unbeabsichtigt in eine improvisierte Hühnerfarm.

Experten bestätigen, dass solche Vorfälle weltweit extrem selten sind. Normalerweise werden sowohl in China als auch in anderen Ländern wie Deutschland ausschließlich unbefruchtete Eier im Handel angeboten. Dieser Fall stellt also eine bemerkenswerte Ausnahme dar, bei der offenbar befruchtete Eier unbeabsichtigt in den Vertrieb gelangten.

Neue Heimat

Nach dem ersten Schrecken handelte die Familie beherzt: Sie bettete die Küken auf alte Pullover und fütterte die winzigen Vögel behutsam mit warmem Reisbrei, den sie ihnen mit einer Spritze verabreichten. Alle Küken überlebten und entwickelten sich prächtig. Während der Sohn der Familie zwei der gefiederten Überraschungsgäste als Haustiere behielt, fanden die übrigen ein neues Zuhause im Heimatdorf der Familie.

Dort werden sie nun von den Eltern der Jiangs versorgt.

📍 Ort des Geschehens