Feuerhölle am Flughafen: Augenzeugin zittert nach Flugzeugabsturz

Eine riesige Feuerkugel, schwarzer Rauch und erschütterte Anrainer – am Flughafen Southend in England endete der Startvorgang einer Geschäftsmaschine in einer Tragödie.

Augenzeugen berichteten von einer „riesigen Feuerkugel“ und schwarzem Rauch nach dem Flugzeugabsturz, der sich heute Nachmittag am Flughafen Southend in England ereignete. Eine Anrainerin, Dani Hill, schilderte erschüttert ihre Beobachtungen: „Ich habe von meinem Fenster aus eine riesige Feuerkugel gesehen. Ich zittere immer noch am ganzen Körper.“

Der britische Parlamentsabgeordnete für den Wahlkreis Southend West und Leigh, David Edmund Barton-Samson, wandte sich mit einem dringenden Appell an die Öffentlichkeit: „Ich bin über den Vorfall am Flughafen Southend informiert. Bitte halten Sie Abstand und ermöglichen Sie den Rettungsdiensten, ihre Arbeit zu erledigen.“ Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen.

Flugzeugtyp identifiziert

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der verunglückten Maschine um eine Beech B200 Super King Air (zweimotoriges Turboprop-Geschäftsflugzeug). Das Flugzeug sollte vom Flughafen Southend nach Lelystad in den Niederlanden starten.

Einsatz und Ermittlungen laufen

Die genaue Zahl der Insassen an Bord der verunglückten Maschine ist laut Polizeiangaben derzeit noch unklar. Auch über mögliche Verletzte oder Todesopfer liegen bislang keine bestätigten Informationen vor. Einsatzkräfte sind weiterhin vor Ort und sichern die Unfallstelle.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden unmittelbar eingeleitet, wobei die Behörden bisher keine Details zu möglichen technischen Defekten oder menschlichem Versagen veröffentlicht haben. Flugexperten werden in den kommenden Tagen die Flugdaten und Wrackteile untersuchen, um die Hintergründe des Absturzes aufzuklären.

📍 Ort des Geschehens