Damir Bušić ist Österreichs WORLD CLASS Bartender 2018!

Damir Bušić aus der Bar Eckstein (Innsbruck) hat es geschafft und trägt ab sofort den Titel WORLD CLASS Bartender Austria 2018. In den vergangenen zwei Tagen hat er nicht nur Nerven, sondern auch ein herausragendes Gespür für Aromen, Timing und Kreativität bewiesen. Durch eine exzellente Darbietung und Know-how der Cocktailkunst hat Damir Bušić aus Innsbruck sich damit erfolgreich vor einer hochkarätigen Jury gegen sieben weitere Finalisten durchgesetzt.

WORLD CLASS Finale Wien: 8 Finalisten, 4 Challenges, 2 Tage, ein Gewinner

Acht Finalisten bewiesen am 28. und 29. Mai ihr Gespür für Bar- & Foodtrends. Sie beeindruckten die Jury mit ihrem Können: In vier anspruchsvollen Challenges mixten die Finalisten um die Wette und mussten sich in sechs unterschiedlichen Kategorien beweisen: Wissen, Kreativität, Storytelling-Skills, Tempo, Technik und Gastgeberqualitäten.

Am Montag starteten die ersten zwei Challenges: „Wanderlust“- und „Local Love“, bei denen es vor allem um Kreativität und Nachhaltigkeit ging. Die „Wanderlust“-Challenge stand ganz unter dem Motto: „Entdecke deinen Abenteuergeist“ und war inspiriert vom Thema Reisen und Fernweh. Bei der „Local Love“-Challenge ging es darum, mit einem Drink eine Story zu erzählen und einen kreativen Namen zu finden. Ausgestattet mit 150 € für die Ingredienzien und einer zugelosten Spirituose aus dem WORLD CLASS Spirits Portfolio, war nicht nur geschmackliche, sondern auch die kaufmännische Kreativität gefragt. Der Einkauf sollte so nachhaltig wie möglich sein, denn besonderes Augenmerk richtete sich bei dieser Challenge auf Lokalität und Saisonalität.

Am Dienstag ging es spannend weiter. Denn die Herausforderung bei der „Back to School“-Challenge bestand darin, in einer Wiener Bim, zusammen mit einem zugewiesenen Partner einen individuell zugeschnittenen Drink, inspiriert von zwei Mitbringseln des Gastes, zu entwickeln, gemeinsam zu mixen und der Jury zu präsentieren. Dabei punkteten die Finalisten nur mit Teamwork sowie mit einer spannenden Darbietung der eigenen Cocktailkreation. Diese wurden gekonnt der Jury als auch dem Laien erklärt.

„WORLD CLASS Bartender of the Year“ – Showdown im Filmcasino Wien

Am Dienstagabend schickte man die nach dem Punktestand besten drei Bartender – die „WORLD CLASS Top 3“ Damir Bušić (Eckstein, Innsbruck), Andreas Portz (Josef Bar, Wien) und Sebastian Giffey (Krypt, Wien) – in der finalen „Showdown“-Challenge im Filmcasino Wien ins Rennen. Dabei galt es, innerhalb von sieben Minuten sechs klassische Cocktails zu kreieren, die vorab zugelost wurden, und diese nach allen Regeln der Kunst zu servieren. Diese Wettbewerbssituation forderte den Bartendern alles ab, denn hier konnte nur der bestehen, wer sein Handwerk perfekt beherrscht und neben Originalität auch Schnelligkeit, Routine und Belastbarkeit beweist.

Nun darf sich Damir Bušić als Sieger ein Jahr lang WORLD CLASS Bartender of the Year 2018 nennen und durch Österreich als Botschafter der gehobenen Barkultur touren. Außerdem sicherte er sich mit dem Titel einen Platz beim „WORLD CLASS Global Final“ 2018 in Berlin. Beim diesjährigen Jubiläum der WORLD CLASS Competition treten zum zehnten Mal die besten internationalen Bartender der Welt in der multikulturellen Hauptstadt Deutschlands gegeneinander an und kämpfen um den Titel des „WORLD CLASS Bartender of the Year 2018“.

Der Gewinner Drink von Damir Bušić – WORLD CLASS Competition Austria 2018:

Golden Spring Coupette – Zutaten:

6cl Johnnie Walker Gold Label Reserve

3cl Lindenblütenlikör infusioniert mit Ketel One Vodka

2cl Chartreuse

1 Tropfen Zirbenaroma

2 Sprüher Seedlip