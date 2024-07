Djani offen für Duett mit Skandalrapper Desingerica

Im sonnigen Budva hat der bekannte serbische Sänger Radiša Trajković, besser bekannt als Djani, nicht nur für einen Auftritt Halt gemacht, sondern auch die Gelegenheit genutzt, um einige Tage der Entspannung zu genießen. Während seines Aufenthalts in Montenegro ließ es sich Djani nicht nehmen, das Konzert seiner Kollegin Aleksandra Prijović zu besuchen, ein Event, das er als gelungenes Zusammentreffen von guter Musik und angenehmer Gesellschaft beschrieb.

Trotz früherer Missverständnisse mit der Sängerin Sandra Afrika enthüllt Djani, dass die beiden ihre Differenzen beigelegt haben. Djani betont, es gab nie einen wirklichen Streit zwischen ihnen. Eine zufällige Begegnung führte zu einer herzlichen Aussprache und beendete somit jegliche Unstimmigkeiten. Djani, bekannt für seine vielen Kontakte und Freundschaften in der Musikbranche, einschließlich Freunde mit luxuriösen Jachten, lässt sich die Tür offen für zukünftige Zusammenkünfte – auch mit Sandra.

Familienbande

Der Geburtstag seines Sohnes Marko war ein besonderes Ereignis, das leider ohne die physische Anwesenheit des Vaters stattfinden musste. Djani erklärt, dass berufliche Verpflichtungen ihn oft von familiären Feierlichkeiten fernhalten, eine Realität, mit der er sich abgefunden hat. Sein Geschenk, eine gut gefüllte Geldumschlag, soll seinem Sohn ermöglichen, sich selbst einen Wunsch zu erfüllen.

Geschäft mit der Musik

Djani äußerte sich auch zu den Themen Gagen und Konzertabsagen. Er stellt klar, dass seine Gage seit Jahren stabil ist und dass es noch nie vorgekommen ist, dass ein Auftritt von seiner Seite abgesagt wurde. Er betont, dass Qualität ihren Preis hat und dass er stolz darauf ist, stets eine solide Leistung abzuliefern, die das Publikum erwartet.

Neue musikalische Horizonte

Ein Thema, das Djani besonders am Herzen liegt, ist die Anerkennung neuer Talente in der Musikindustrie. So hat er die Performance von Desingerica, einem aufstrebenden Künstler, mit Interesse verfolgt und plant sogar eine musikalische Kooperation. Djani betont die Bedeutung, offen für neue musikalische Richtungen zu sein und sich nicht von unbegründeter Kritik leiten zu lassen: „Ich habe Desingericas Auftritt auf Tiktok verfolgt. Ich finde es doof, dass die Leute ihn kritisieren. Warum lassen sie ihre Kinder zu seinen Auftritten gehen? Er ist ein Entertainer. Er ist für mich interessant, ich würde zu seinem Auftritt gehen. Wir hatten sogar vor, ein Duett zu machen. Er ist für mich sehr interessant. Ich hasse es am meisten, wenn die Leute sinnlos kritisieren, wenn die etwas nicht gefällt, drehe deinen Kopf zur anderen Seite. Wir haben im Moment keine Zeit für ein Duett, aber es wird passieren.„

Während eines kürzlich gedrehten Musikvideos hatte Djani auch die Gelegenheit, mit seiner Tochter Sofrija zusammenzuarbeiten, die, wie er liebevoll bemerkt, das Showbiz-Talent geerbt hat. Das Leben des Radiša Trajković Djani ist ein lebendiges Mosaik aus musikalischen Auftritten, familiären Momenten und der fortwährenden Suche nach künstlerischer Erneuerung.