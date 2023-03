Djani hat keine guten Worte für seinen Kollegen Mitar Miric

In der öffentlichen Szene am Balkan herrscht bei einigen Kollegen Feindschaft, darunter zwischen Mitar Miric und Radisa Trajkovic Djani.

Trajkovic sagte über seinen Kollegen, dass er musikalisch versagt habe, und nannte ihn einen „Narren“.

„Mitar Miric ist vor langer Zeit gescheitert, er und seine gesamte Karriere. Er ist einfach ein Narr! Zuerst spricht er mich an, wir haben eine tolle Beziehung, und im nächsten Moment greift er mich an, weil ich mich nicht gemeldet habe. Doch er ist der Erste, der sowas macht! Der Mann hat gute Lieder, das ist alles, und ich singe sie regelmäßig bei den Auftritten“, begann Radisa Trajkovic Djani seine Geschichte und fuhr fort:

„Allerdings gibt es solche Kollegen, die an alles andere denken, außer an ihre Karriere. Mitar befasst sich mit dem, was die jungen Künstler tun, was Buba und Dzala machen. Er kommentiert das, anstatt sich um seine eigenen Angelegenheiten zu kümmern! Als wir in einem Hotel waren, hätte ihn niemand bemerkt, wenn ich nicht dort gewesen wäre“, sagte der Sänger.

Zur Erinnerung: Mitar Miric ist seit langem als großer Fremdgeher bekannt, obwohl er seit Jahren glücklich verheiratet ist. Er stand kürzlich im Rampenlicht, als in sozialen Netzwerken eine Korrespondenz mit einem unbekannten Mädchen auftauchte, und dies ist nicht sein erster Fehltritt.