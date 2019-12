DAÖ bekommt monatlich bis zu 62.200 Euro!

Der neue politische Klub DAÖ (Die Allianz für Österreich) soll künftig bis zu 62.200 Euro Fördergeld bekommen. Die NEOS zeigen sich über die Finanzierung wenig begeistert.

Es sei „Vergütung für den Betrieb und die Aufrechterhaltung”, so erklärt die Magistratsdirektion das geplante Fördergeld der DAÖ. Einem Klub mit drei Gemeinderatsabgeordneten sollen maximal 62.200 Euro zur Verfügung stehen, dabei sind auch sämtliche Personalkosten inkludiert.

Weiter können auch Mitarbeiter der Stadt Wien in Anspruch genommen werden und auch Klubräumlichkeiten in einem bestimmten Umfang und Arbeitsinfrastruktur zur Verfügung gestellt, so laut „Die Presse“.

