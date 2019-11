Darum solltest du keine Kinderfotos auf Soziale Plattformen stellen! (FOTOS + VIDEO!)

Niedliche Babyfotos, patzige Lätzchen und lustige Schlafposen, solche Baby-Schnappschüsse stellen wir gerne bedenkenlos ins Netz und teilen sie mit der Welt. Warum das aber keine gute Idee ist, zeigt die neue Kampagne von Bloggerin Toyah Diebel auf.

Viele Mütter und Väter präsentieren stolz ihren Nachwuchs Netz. Dabei herrscht die Diskussion, ob es in Ordnung ist sein Kind, ohne dessen Zustimmung, im Internet darzustellen. Einige meinen, dass es ihr Kind ist und sie entscheiden könnten was das Richtige sei, andere sind aber dagegen. So auch die Berliner Bloggerin Toyah Diebel, die meint: „Eltern, die ihre Kinder im Netz präsentieren, verletzen die Rechte der Kleinen.“

Ihr sei natürlich klar, dass Eltern ihrem Nachwuchs, mit den niedlichen, lustigen und teils peinlichen Bildern, keinen Schade zufügen möchten. Dennoch erklärt sie gegenüber ze.tt „Eltern tragen ihren Kindern gegenüber eine Verantwortung, die sie in diesen Fällen nicht übernehmen. Ihnen fehlt die Medienkompetenz. Eltern, die Fotos ihrer Kinder posten, ignorieren, missbilligen und missbrauchen deren Recht auf Privatsphäre“.

