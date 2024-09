Darum solltet ihr Spinnen niemals mit dem Staubsauger einsaugen!

Mit dem Beginn des Herbstes suchen nicht nur wir Menschen vermehrt die Wärme und Geborgenheit unserer Wohnungen auf. Auch Spinnen sind auf der Suche nach einem behaglichen Unterschlupf. Die sinkenden Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit treiben die achtbeinigen Mitbewohner ins Haus. Obwohl fast alle Spinnen in Österreich harmlos sind, reagieren viele Menschen darauf mit Ekel oder sogar panischer Angst. Doch was ist zu tun, wenn sich eine Spinne in der Wohnung zeigt?

Eine verbreitete Methode, um Spinnen aus dem Haus zu entfernen, ist der Griff zum Staubsauger. Doch das Aufsaugen von Spinnen ist weder effektiv noch tierschonend. Zum einen können Spinnen relativ leicht aus dem Staubsaugerbeutel entkommen. Zum anderen ist der Vorgang äußerst qualvoll für die Tiere, da sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h durch den Saugschlauch geschleudert werden. Dies gilt übrigens auch für Weberknechte, Käfer und andere kleine Tiere.

Wirksame Alternative

Statt zum Staubsauger zu greifen, gibt es eine freundlichere und ebenso effektive Methode: die Spinnen mit einem Glas zu fangen und ins Freie zu bringen. Dabei wird das Tier einfach unter einem Glas gefangen und anschließend vorsichtig nach draußen getragen. Mit dieser Methode befreien Sie Ihre Wohnung schnell von der Spinne, ohne das Tier zu verletzen.

Darüber hinaus erfüllen Spinnen draußen eine wichtige Aufgabe: Sie fangen Fliegen und Mücken – Schädlinge, die wir ebenfalls nicht in unseren vier Wänden haben möchten. Mit dieser einfachen Technik können Sie nicht nur Ihre Wohnung spinnenfrei halten, sondern auch einen kleinen Beitrag zum ökologischen Gleichgewicht leisten.