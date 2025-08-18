Das ändert sich beim Jö Bonus Club!

Vorarlberger Lebensmittelhändler Sutterlüty schließt sich dem jö Bonus Club an – die pinke Vorteilskarte verschwindet, während digitale Angebote ausgebaut werden.

Der jö Bonus Club erweitert sein Netzwerk und begrüßt das Vorarlberger Familienunternehmen Sutterlüty als neuen Partner. Künftig können Kunden in allen 30 Ländlemärkten der Vorarlberger Kette Ös sammeln und diese bei ihren Einkäufen einlösen, wie aus einer aktuellen Mitteilung hervorgeht.

Alexander Merklein, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs, betont die wachsende Bedeutung des Programms: „Der jö Bonus Club ist längst mehr als ein Kundenbindungsprogramm. Er begleitet unsere Mitglieder im täglichen Leben: beim Einkauf, auf Reisen, beim Tanken oder im Fitnessstudio.“ Mit Sutterlüty gewinnen wir einen Partner, der tief in Vorarlberg verwurzelt ist und Kundennähe mit echter Leidenschaft tagtäglich lebt.

Mit der Aufnahme von Sutterlüty setzt Österreichs größtes Kundenbindungsprogramm seine Expansion fort. Aktuell zählt der jö Bonus Club rund 4,2 Millionen Mitglieder – das entspricht fast der Hälfte der österreichischen Bevölkerung. Besonders dynamisch entwickelt sich dabei die digitale Nutzung: Die Zahl der App-Nutzer stieg im vergangenen Jahr um 45 Prozent.

Digitale Umstellung

Die Partnerschaft bringt für Vorarlberger Kunden eine Veränderung mit sich: Die bisherige pinke Vorteilskarte, die bereits seit Juli schrittweise eingestellt wurde, verschwindet vollständig. Sutterlüty-Geschäftsführer Daniel Drechsel erklärt den Wandel: „Viele Kund:innen haben sich gewünscht, dass Sutterlüty digitaler wird. Mit der jö äpp erfüllen wir diesen Wunsch und bringen alle Vorteile direkt aufs Handy – vom persönlichen Angebot bis zu den neuesten Aktionen. Wer eine jö Karte hat, kann diese natürlich weiterhin nutzen – doch einige Angebote werden künftig exklusiv digital verfügbar sein.“

Erst kürzlich sorgte eine Änderung bei Billa und weiteren Partnern des jö Bonus Clubs für Diskussionen. Die beliebten Rabattmarkerl stehen fortan nur noch Inhabern der jö-App oder -Karte zur Verfügung. Digitale Nutzer erhalten zusätzlich drei Markerl pro Woche mehr. Für Senioren gibt es jedoch Entwarnung: Sie können die physische jö-Karte weiterhin beantragen und nutzen.

Starkes Partnernetz

Billa, Billa Plus, Billa Reisen, Adeg Kaufleute, Allianz, Bipa, jö.Reisen, jö.Sportpass, Libro, foodora, OMV, Pagro Diskont, Pearle, Penny, Universal und Zgonc zählen neben dem neuen Partner Sutterlüty zu den Unternehmen, bei denen Mitglieder des jö Bonus Clubs Vorteile genießen können.

Durch die Integration von Sutterlüty erhöht sich die Präsenz des Bonusprogramms insbesondere im Westen Österreichs, da nun in allen 30 Ländlemärkten Ös gesammelt und eingelöst werden können. Für Senioren gibt es jedoch Entwarnung: Sie können die physische jö-Karte weiterhin beantragen und nutzen.