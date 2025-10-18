„Das crazy“: Hauchdünner Sieg bei Wahl zum Jugendwort des Jahres

Mit hauchdünnem Vorsprung erobert „das crazy“ den Titel als Jugendwort 2025. Fast zwei Millionen junge Menschen haben abgestimmt.

Auf der Frankfurter Buchmesse wurde vor Publikum das Jugendwort des Jahres 2025 bekannt gegeben: „das crazy“. Bei der vom Langenscheidt-Verlag organisierten Abstimmung setzte sich der Begriff mit 35,7 Prozent der Stimmen hauchdünn gegen den Zweitplatzierten „goonen“ durch, der auf 35,5 Prozent kam. Den dritten Rang belegte „checkst du“. An der Online-Abstimmung, die seit Ende Mai lief, beteiligten sich fast zwei Millionen junge Menschen zwischen elf und 20 Jahren. Eine Vertreterin des Verlags wies darauf hin, dass man bei der Altersangabe der Teilnehmenden auf deren Ehrlichkeit angewiesen sei.

Bedeutung der Begriffe

Der siegreiche Begriff „das crazy“ fungiert im Sprachgebrauch Jugendlicher als universell einsetzbare Floskel – vergleichbar mit „aha“ oder „okay“ – und kommt besonders dann zum Einsatz, wenn man um Worte verlegen ist oder eine ausführliche Antwort vermeiden möchte. Der Zweitplatzierte „goonen“ bezeichnet umgangssprachlich die Selbstbefriedigung, während der drittplatzierte Ausdruck „checkst du“ typischerweise am Satzende steht und der Vergewisserung dient, ob das Gesagte verstanden wurde.

⇢ Van der Bellen stoppt Gesetz – er verweigert seine Unterschrift!



Langenscheidt-Tradition

Die Kür des Jugendwortes hat beim Langenscheidt-Verlag bereits Tradition und wird seit 2008 jährlich durchgeführt. Im vergangenen Jahr triumphierte der Begriff „Aura“, der die besondere Ausstrahlung einer Person beschreibt.

Erst seit 2020 liegt die Entscheidung ausschließlich in den Händen der Jugendlichen selbst.