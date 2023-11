Das einzigartigste Baby mit der ungewöhnlichen Haut

Tomm Tennent, einst ein medizinisches Rätsel, lebt heute ein erfülltes Leben. Geboren mit genug Haut für einen Fünfjährigen, hat er die Wissenschaft und seine Familie vor Herausforderungen gestellt. Doch die Erklärung für seinen Zustand und seine beeindruckende Anpassungsfähigkeit im Laufe der Zeit offenbaren eine bemerkenswerte Geschichte.

Fast 30 Jahre nach seiner Geburt führt Tomm Tennet ein normales Leben. Er hat das College abgeschlossen, ist verheiratet und laut seinem Facebook-Profil führt er ein erfülltes Leben. Doch seine Geburt im Jahr 1993 in Australien war alles andere als gewöhnlich. Tomm kam mit genug Haut zur Welt, um den Körper eines Fünfjährigen zu bedecken.

„Ich war schockiert, als ich ihn sah. Ich wusste nicht, dass ein Baby so aussehen kann“, erinnert sich Tomms Vater Geoff. Die Ärzte waren ebenso perplex und konnten zunächst keine Erklärung für Tomms Zustand liefern. Seine Eltern, informiert über die Ungewöhnlichkeit ihres Kindes nach einem Ultraschall, entschieden sich, die Situation anzunehmen. „Als wir das hörten, haben wir nachgedacht und uns entschieden, es so zu nehmen, wie es bestimmt ist, und wir werden damit umgehen“, sagten sie.

Tomms Mutter Debbie widmete sich der Pflege ihres Sohnes, ein Vollzeitjob, der besondere Hautpflege und Badeverfahren erforderte, um Infektionen in den faltigen Bereichen zu vermeiden. „Tomm hat sich im Laufe der Zeit verändert, aber es ist faszinierend, wie er mit all dieser Haut umgegangen ist, die ihm beim Gehen und im täglichen Leben im Weg war. Er hat fast nie geweint“, erzählt Debbie.

Hautbild normalisierte sich

Die medizinische Gemeinschaft blieb nicht untätig. Tomm verbrachte zweieinhalb Monate in einem medizinischen Zentrum zur Untersuchung. Die Forscher, inspiriert von der Hunderasse Shar Pei, kamen zu dem Schluss, dass Tomms faltige Haut auf einen Hyaluronsäurespiegel zurückzuführen war, der 100 Mal höher war als normal. „Wir alle haben diese gallertartige Masse in unserem Körper, das Problem ist, dass Tomm in seinem Körper hundertmal mehr als normal hatte“, erklärten die Ärzte.

Mit der Zeit nahm der Säuregehalt ab und Tomms Hautbild normalisierte sich. Heute ist der Hautüberschuss bei Tomm noch sichtbar, aber bei weitem nicht so viel wie in seiner Kindheit. Tomm sieht sich selbst als „sanfte und gute Person“ und seine Freunde sehen ihn als einen von ihnen.

„Einige sagen mir sogar, dass ich cool aussehe, einige sagen, dass ich sehr cool aussehe, einige sagen mir nichts“, sagt Tomm.