Das solltet ihr niemals beim Fliegen anziehen

Bald wieder auf den Weg in den Urlaub? Während wir uns alle auf das Ende der Reisebeschränkungen durch Corona und den Beginn der Sommerferien freuen, gibt es einige Mode-Pieces, die Sie lieber im Koffer lassen sollten, wenn Sie ins Flugzeug steigen.

fransige Kleidung

Während Incidents selten sind, ist die Wahl einer ungeeigneten Bekleidung in einer Notsituation riskant und könnte sogar lebensbedrohlich sein. Fransen an der Kleidung können in solchen Fällen schmerzhaft sein und sogar den Schutz Ihres größten Organs, der Haut, beeinträchtigen.

unbequeme Kleidung

Ein zentrales Anliegen auf Flügen ist der Komfort und die Durchblutung. Langstreckenflüge und eingeschränkte Bewegungsfreiheit können zu Schwellungen führen. Fixierte Outfits wie die trendige Lederhose oder das enge Oberteil können hier mehr Probleme bereiten, als sie Modepunkte vergeben. Leggins oder Oversize-Pullis hingegen können sich als kluge Wahl erweisen, um zumindest etwas auf dem Sitz hin- und herrutschen zu können.

keine Flip Flops & High Heels

Nicht zuletzt geht es um die Wahl des passenden Schuhwerks. Hohe Absätze sind weniger praktisch, wenn Sie schnell von Gate zu Gate laufen müssen, und in einem Notfall würde man Sie auffordern, sie auszuziehen, um die Sicherheitsrutschen nicht zu beschädigen. Auch Flipflops sind nicht die beste Wahl, da sie leicht von den Füßen rutschen und diese in der kühlen Flugzeugkabine kalt werden können. Stattdessen könnten bequeme Sneaker eine gute Alternative darstellen.

Also, wenn Sie Ihr nächstes Flugzeug-Outfit planen, denken Sie an Komfort, Sicherheit und Praktikabilität, um Ihre Reise so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten.