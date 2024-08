Das wird jetzt aus der Lugner City?

Richard Lugner, der bekannte Baumeister, Opernball-Ikone und Politiker, verstarb am 12. August im Alter von 91 Jahren in seiner Villa im Wiener Bezirk Döbling. Trotz seiner Schlagzeilen machenden Eskapaden und ambitionierten politischen Bestrebungen war Lugner zuletzt von gesundheitlichen Problemen geplagt.

Im Juni, rund um seine Hochzeit, sprach Lugner in einem Interview mit oe24.TV darüber, wie er sich die Zukunft vorstellt. „Simone und ich verstehen uns sowohl privat als auch beruflich hervorragend! Simone ist eine Powerfrau!“, erklärte Lugner enthusiastisch.

Vertrauensvolle Übergabe

Lugners Überlegungen gingen so weit, dass er entschied, im Falle seines Ablebens Simone die Verantwortung für die Lugner City zu übergeben. Seine Worte dazu waren klar: „Weil das perfekt ist, werde ich ihr, falls etwas mit mir ist, die Lugner City anvertrauen. Jackie ist nämlich stark mit dem Kino beschäftigt“, sagte er.

Gehst du gerne in die Lugner City? Ja!

Nein!

Ab und zu! Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...

Von 1991 bis 2007 war Lugner mit Christina verheiratet, die sein „Ur-Tierchen“ genannt wurde und ihm bis zuletzt freundschaftlich verbunden blieb.

Lesen Sie auch: Lugners Testament: Wer erbt was?Der 91-jährige Baulöwe hat vor seinem Tod bereits Vorkehrungen getroffen. "Ich habe meinen Grabstein ausgesucht.

Lugners Testament: Wer erbt was?Der 91-jährige Baulöwe hat vor seinem Tod bereits Vorkehrungen getroffen. "Ich habe meinen Grabstein ausgesucht. Österreichs Society-Ikone Richard Lugner ist gestorbenDer bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben.

Österreichs Society-Ikone Richard Lugner ist gestorbenDer bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. Richard Lugner: Nach Comeback dramatische Herz-OP!Richard Lugner, der legendäre österreichische Geschäftsmann, kehrt nach einer Herzoperation und Behandlung eines Lendenwirbelsprungs ins Rampenlicht zurück.

Simone tritt in Aktion

Bereits Anfang August nahm Simone ihre Tätigkeit in der Lugner City auf, bereit, das Erbe des verstorbenen Baumeisters weiterzuführen.