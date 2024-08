Lugners Testament: Wer erbt was?

Am Montagmorgen, dem 12. August 2024, erreichte Österreich eine traurige Nachricht: Der bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben.

Der 91-jährige Baulöwe hat vor seinem Tod bereits Vorkehrungen getroffen. „Ich habe meinen Grabstein ausgesucht. Er kommt im September und wird rot, wie die Lugner City“, verriet er kürzlich. Auch sein Testament hat er kürzlich erneut angepasst – genauer gesagt, vor allem wegen seiner neuen Ehe mit Simone Lugner, die er liebevoll „Bienchen“ nennt.

Bleibt alles in der Familie

Im Gespräch mit oe24 wurde der verstorbene Unternehmer auch auf das Verhältnis zu seinem Sohn Andreas angesprochen und kam dabei erneut auf sein Testament zu sprechen. Auf die Frage, ob er Andreas tatsächlich enterbt habe, antwortete Lugner: „Ich enterbe niemanden. Ich habe vier Kinder und eine Frau, die meine Erben sind.“

Keine Erbschaft für die Haushälterin

Ein besonderes Augenmerk galt auch Lugners Haushälterin, die tagtäglich in seiner Villa ihre Arbeit verrichtet. Dazu erklärte der Baulöwe klar: „Sie ist nicht erbberechtigt. Wenn es mich nicht mehr gibt, wird sie bei Simone arbeiten.“

Lesen Sie auch: Österreichs Society-Ikone Richard Lugner ist gestorbenDer bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben.

Österreichs Society-Ikone Richard Lugner ist gestorbenDer bekannte Society-Baumeister Richard Lugner ist in seiner Villa in Wien-Döbling im Alter von 91 Jahren gestorben. Richard Lugner: Nach Comeback dramatische Herz-OP!Richard Lugner, der legendäre österreichische Geschäftsmann, kehrt nach einer Herzoperation und Behandlung eines Lendenwirbelsprungs ins Rampenlicht zurück.

Richard Lugner: Nach Comeback dramatische Herz-OP!Richard Lugner, der legendäre österreichische Geschäftsmann, kehrt nach einer Herzoperation und Behandlung eines Lendenwirbelsprungs ins Rampenlicht zurück. Schock-Diagnose: Große Sorgen um Richard LugnerRichard Lugner, bekannt als „Mörtel“ und einer der bekanntesten Baumeister der österreichischen Gesellschaft, erleidet gesundheitliche Rückschläge.

Schneidige Versorgung für Ex-Frauen

Richard Lugner hat in der Vergangenheit bereits mehrere Ex-Ehefrauen großzügig versorgt. Cathy Lugner, zum Beispiel, soll nach der Ehe mit ihm zur Millionärin geworden sein. Und auch „Mausi“ Lugner konnte von der Trennung profitieren – so sehr, dass sie sich heute keine Sorgen um finanzielle Angelegenheiten mehr machen muss. Zudem ist sie Mutter der gemeinsamen Tochter Jacqueline, was ihre Verbindung zu Richard Lugner weiterhin stärkt.