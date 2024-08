Vierjähriger stürzt in Donaukanal – Vater springt hinterher

Am Sonntagabend stürzte ein vierjähriger Junge beim Radfahren in den Donaukanal. Der Bub war gemeinsam mit seinem Vater unterwegs, als er laut Angaben der Wiener Berufsrettung vom Weg abkam und die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. „Er ist über die Böschung in den Donaukanal gestürzt“, berichtete ein Sprecher der APA.

Einsatz des Vaters

Der Vater des Kindes reagierte blitzschnell und sprang ohne zu zögern hinterher, um seinen Sohn zu retten. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte befanden sich bereits beide wieder sicher an Land. „Der Papa ist sofort hinterhergesprungen und hat ihn herausgezogen“, so der APA-Sprecher weiter.

Untersuchung in der Klinik

Der Vierjährige wurde zunächst an Ort und Stelle medizinisch versorgt. Sichtbar hatte er Prellungen am Oberkörper davongetragen, die durch den Sturz vom Fahrrad verursacht wurden. Um sicherzugehen, dass keine weiteren Verletzungen vorliegen, wurde der Junge zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Lesen Sie auch: Fahrzeugbrand: Zwei Tote nach Unfall mit Elektroauto (VIDEO) Zwei Menschen sterben, nachdem ihr Elektroauto in Flammen aufging. Dies wirft Fragen zur Sicherheit bei Unfällen auf.

22-Jähriger nach E-Scooter Unfall in Wien verstorben Der tragische Unfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr, eine Zeitspanne, zu welcher die Straßen häufig von Pendlern bevölkert sind.

Österreicherin stirbt bei Autounfall - Einjähriges Kind verletzt Ein tragischer Unfall auf der Brennerautobahn forderte das Leben einer jungen Mutter und verletzte ihren Partner und ihr Kind schwer.

Dank des schnellen Handelns des Vaters konnte Schlimmeres verhindert werden. Die professionellen Einsatzkräfte der Wiener Berufsrettung sorgten dafür, dass der Bub umgehend die notwendige medizinische Betreuung erhielt.