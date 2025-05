Denver zerlegt Clippers: Jokic jagt LeBron-Rekord

Die Denver Nuggets haben sich mit einem überzeugenden 120:101-Heimsieg gegen die Los Angeles Clippers den Einzug in die zweite Runde der NBA-Playoffs gesichert. Im entscheidenden siebten Spiel der Serie ließ Denver den Gästen aus Kalifornien keine Chance.

Einmal mehr war es der serbische Center Nikola Jokic, der als Dreh- und Angelpunkt des Nuggets-Spiels fungierte. Obwohl er nicht als Topscorer glänzte, hinterließ der 29-Jährige mit 16 Punkten, 10 Rebounds und acht Assists erneut seinen unverkennbaren Fingerabdruck auf der Partie.

Mit dieser Leistung führte Jokic sein Team zum neunten Mal in seiner Karriere in allen drei statistischen Hauptkategorien einer Playoff-Serie an.

Jokics Rekordchancen

In der ewigen NBA-Bestenliste bedeutet dies Rang zwei hinter Superstar LeBron James, der dieses Kunststück bereits 24 Mal vollbrachte. Angesichts seiner Jugend und konstanten Leistungsstärke trauen Experten dem Mann aus Sombor in Serbien zu, die Lücke zum „King“ in den kommenden Jahren weiter zu verkleinern.

Und ihn möglicherweise sogar eines Tages von der Spitze zu verdrängen.

Dominanz in den Playoffs

Die aktuellen Zahlen unterstreichen die außergewöhnliche Stellung des Serben im Weltbasketball. In der laufenden Playoff-Saison dominiert Jokic mit beeindruckenden 28,5 Punkten, 13,5 Rebounds und 10,8 Assists pro Spiel die Statistiken. Mit diesen Triple-Double-nahen Werten setzt er seinen Status als einer der komplettesten Spieler der Liga fort.

In der nächsten Runde wartet nun das Duell mit den Minnesota Timberwolves – und Jokic dürfte bereit sein, seine beeindruckende Serie fortzusetzen.