Der Kanzler-Plan: So soll Reisen im Sommer möglich sein

Am Donnerstag fliegt Bundeskanzler Sebastian Kurz nach Deutschland. Das Ziel seines Kurz-Trips: ein großer „Sommerreisegipfel“ und eine Ehrung von Impfhelden.

Kurz bleibt optimistisch: „Mit der Impfung werden wir im Sommer zur Normalität zurückkehren“, ist er überzeugt. Am Donnerstag geht es für Sebastian Kurz zu einem Arbeitsbesuch in die deutsche Hauptstadt Berlin. Bei seinem Kurz-Trip (am Freitagvormittag ist Kurz wieder zurück in Wien) wird er politische Gespräche mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, Innenminister Horst Seehofer, Gesundheitsminister Jens Spahn sowie dem CDU-Vorsitzenden Armin Laschet führen und die Werbetrommel für den europäischen Impfpass sowie für Urlaub in Österreich rühren.

Kurz zwischen Lobesrede und Erklärungsnot

Weiters ist für Donnerstagabend eine Ehrung für die BioNtech-Gründer geplant. Kurz nimmt an der Verleihung des „Axel-Springer Awards“ für Özlem Türeci und Ugur Sahin teil und wird die Laudatio auf die Preisträger halten. Im Vorfeld dieses Termins sagt er: „Allen Forscherinnen und Forschern bin ich sehr dankbar für ihren wichtigen Beitrag zur Bewältigung dieser Pandemie, allen voran auch den Gründern von Biontech, die in kürzester Zeit einen sehr wirksamen Impfstoff entwickelt haben.“

Doch nach seiner heftigen Attacke auf die EU in Sachen Impfstoffverteilung wird der Berlin-Besuch von Bundeskanzler Sebastian Kurz vermutlich nicht nur angenehm – Kurz wird auch einiges an Erklärungsbedarf haben. Nicht nur Brüssel, sondern auch die deutsche Regierung hat nämlich wenig bis gar kein Verständnis für die jüngsten Angriffe des Bundeskanzlers gezeigt. Es sei stets vereinbart gewesen, dass Dosen aufgekauft werden können, falls Mitgliedsstaaten die ihnen zustehenden Mengen nicht gänzlich aufkaufen, hieß es bereits vor einigen Tagen aus Berlin.

Ein Sommer wie damals, ohne Corona

Bereits im Vorfeld seiner Reise legt Kurz jedoch den Fokus seines Deutschlandbesuchs auf die Reisefreiheit im Sommer: „Wichtigstes Thema der politischen Gespräche ist daher eine vollständige Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa im Sommer, damit deutsche Touristen ihren Urlaub wieder in Österreich verbringen können. Der europäische Grüne Pass für Getestete, Genesene und Geimpfte wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten.“

Geplant ist also ein Sommer wie damals, vor Corona, ohne strenges Grenz-Regime. Im Mittelpunkt der politischen Gespräche stehen laut Bundeskanzleramt die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit in Europa diesen Sommer.

