Der weltberühmte serbische Tennis-Champion Novak Djokovic ist weit und breit für seine rigorose Ernährungsdiziplin bekannt. Viele sind der Meinung, dass dies der Schlüssel zu seinem beeindruckenden Erfolg im Tennis ist. Ab Mitte 20 konnte Djokovic zahlreiche Siege verbuchen, eine Verbesserung, die viele auf seinen Umstieg auf eine glutenfreie Ernährung zurückführen, die er aus gesundheitlichen Gründen, nämlich seiner Zöliakie, notwendig fand.

Djokovic ist kein Freund von Fleisch, obwohl er sich selbst weder als Veganer noch als Vegetarier betrachtet. Stattdessen setzt der Tennis-Star auf eine Ernährung, die hauptsächlich aus pflanzlichen Lebensmitteln besteht. Eines seiner strengsten Prinzipien: Kein raffinierter Zucker. Doch das bedeutet nicht, dass er komplett auf Kohlenhydrate verzichtet. Tatsächlich isst er häufig Pasta zum Mittagessen, stets glutenfrei natürlich.

Süßigkeiten und Softdrinks, die industriell verarbeiteten Zucker enthalten, sind für den Tennisprofi ein No-Go. Nach seinem Triumph bei den Australian Open 2012 gönnte er sich lediglich ein Stück Schokolade. Nichtsdestotrotz, gesteht Djokovic, dass er gelegentlich Süßigkeiten genießt. Besonders während seiner Matches. Ein ständiger Begleiter: Datteln. Diese Früchte enthalten zwar viel Zucker, aber hauptsächlich in Form von Fructose. Dank ihres hohen Ballaststoffgehalts und ihres niedrigen glykämischen Index sind sie eine gesunde Wahl für den kleinen Hunger zwischendurch.

Djokovic offenbarte in seinem 2013 veröffentlichten Buch „Serve to Win“, dass neuseeländischer Manuka-Honig ein wesentlicher Bestandteil seiner Ernährung ist. Jeden Morgen nimmt er zwei Teelöffel dieses Honigs zu sich, zusammen mit einem großen Glas Wasser. Auch während des Tages und zwischen seinen Tennis-Matches greift er gerne zum Honig.

Manuka-Honig zeichnet sich durch ein besonderes Geschmacksprofil aus, das oft als „üppig, blumig und komplex“ beschrieben wird. Seine Popularität wird unter anderem mit der organischen Verbindung Methylglyoxal in Verbindung gebracht, die aktuell auf ihre Wirksamkeit gegen E. Coli und Staphylococcus aureus Infektionen untersucht wird. Darüber hinaus ist Manuka-Honig bekannt für seinen hohen Gehalt an B-Vitaminen sowie an Mineralstoffen wie Kalzium, Kupfer, Eisen, Magnesium, Kalium, Natrium und Zink.

Dieser streng kontrollierte Ernährungsplan ist Novaks Geheimrezept für seine sportlichen Triumphe.