Die 4 schönsten Hochzeitslocations in Wien und Umgebung

In der BKS-Community werden für Hochzeiten meist die immer dieselben Locations gemietet. Da wäre zum einen der Veranstaltungssaal Casablanca, zum anderen der Kultursaal Vösendorf und einige andere.

Wer seine eigene Hochzeit jedoch gerne an einem ganz besonderen Ort zelebrieren möchte, sollte sich an folgende vier Locations in Wien und Umgebung halten:

Blumengärten Hirschstetten

Adresse: Quadenstraße 15, 1220 Wien

Wer sich schon immer eine Hochzeit im amerikanischen Flair gewünscht hat, ist hier richtig! Im 60.000 Quadratmeter großen Park – dem Florarium – können in den Blumengärten Hirschstetten traumhafte Hochzeiten gefeiert werden. Diese Location punktet mit einer unbeschreiblichen Blumen- und Pflanzenwelt. Paare können zwischen drei Bereichen wählen: dem Hochzeitsgarten, dem Indischen Garten und dem Mexikanischen Garten. Im Falle von Schlechtwetter kann man auf das 700 Quadratmeter große Palmenhaus ausweichen.

