Die besten Slots, die Sie ohne Anmeldung spielen können

Spielautomaten – schon seit vielen Jahren sind sie ein beliebter Zeitvertreib der Deutschen. Hierbei geht es einem Großteil der Hobby-Spieler nicht einmal um die Chance, echtes Geld zu gewinnen. Tatsächlich sind Slots mit ihren interessanten Features und Bonusfunktionen überraschend spaßig und stellen eine geniale Freizeitbeschäftigung dar. Der größte Nachteil ist aber, dass man normalerweise mit echtem Geld spielen muss, um die Walzen eines Automaten ins Rollen zu bringen.

Mittlerweile gibt es aber zahlreiche Wege, auf denen man Automatenspiele kostenlos ohne Anmeldung nutzen kann. Hierbei handelt es sich generell um Demoversionen, die nicht auf Basis echter Einsätze laufen, sondern stattdessen Spielgeld nutzen. Diese Testversionen kann man in zahlreichen Online Spielhallen oder auf verschiedenen Casino-Bewertungsportalen finden, die diese dann direkt auf ihrer Seite einbinden. Doch welche Spielautomaten lohnen sich besonders für Glücksspielfans, die ohne Risiko spielen wollen? Die nachfolgenden Titel gehören auf jeden Fall zu den populärsten Slots.

Jurassic Park – Microgaming

Der spaßigste Teil eines Spielautomaten ist der Moment, wenn man eine Bonusfunktion auslöst. Daher haben wir vor allem solche Slots herausgesucht, die besonders originelle Features bieten. Hersteller Microgaming ist berühmt dafür, hochqualitative Spielautomaten mit umfangreichen Bonus-Sektionen zu entwickeln. Jurassic Park ist hierfür das perfekte Beispiel. Der Slot hat einen 5×3-Aufbau und insgesamt 243 Gewinnlinien. Wie der Name schon verrät, basiert das Spiel auf dem Film-Klassiker von Steven Spielberg. Für den Hintergrund und die meisten Gewinnsymbole wurden echte Bilder der Dinosaurier und Charaktere benutzt, die in den Filmen vorkamen.

Mit insgesamt sieben Bonusfunktionen ist für jede Menge Abwechslung und Kurzweil gesorgt. Falls etwa ein Tyrannosaurus-Rex-Symbol auf den Walzen erscheint, wird der T-Rex-Alarm ausgelöst, der für die nächsten sechs Spielrunden 35 Extra-Wild-Symbole auf den Walzen verteilt, was die Gewinnchancen enorm erhöht. Es gibt zudem noch viele weitere Freispielfunktionen, die von Multiplikatoren bis hin zu Sticky Wilds alles Mögliche bereithalten können. Wenn man insgesamt 25 Bonusspiele triggert, kann man sich sogar aussuchen, welche Bonusart man aktivieren will. Wer es liebt, umfangreiche Bonus-Landschaften mit echten Filmszenen zu erkunden, wird Jurassic Park von Microgaming lieben.

Dead or Alive 2 – NetEnt

Das Wildwest-Spiel Dead of Alive 2 von NetEnt ist ein rundum toller Automat. Die Funktionen mögen zwar zahlenmäßig denen des vorherigen Slots unterlegen sein, nicht aber in Hinsicht auf ihre Qualität. Es gibt drei verschiedene Freispiel-Features, die jeweils einen völlig einzigartigen Gameplay-Abschnitt öffnen.

So bekommen Spieler im Train-Heist-Modus die Chance, mithilfe der Cowboy-Hauptcharaktere einen Zug auszurauben und Schätze zu erbeuten. Je häufiger dabei Wild Symbole erscheinen, desto höher wächst der Gewinnmultiplikator. Im High Noon Saloon Feature werden Wild Symbole kombiniert, wenn sie auf derselben Walze stehenbleiben. Dadurch bleiben sie nicht nur für die verbleibenden Freirunden an ihrer Stelle kleben, sondern erhalten auch noch einen Gewinnmultiplikator. Zuletzt gibt es noch das Old Saloon Feature, das alle Gewinne verdoppelt. Immer wenn hier ein Joker-Symbol erscheint, schenkt es dem Spieler einen weiteren Free Spin. Zudem bleibt es so lange auf dem Spielfeld liegen, bis die Funktion ausläuft.

Auch wenn gerade kein Bonus Feature aktiv ist, macht das Hauptspiel eine Menge Spaß. Der Cowboy-Artstyle sieht äußerst gut aus und unterstreicht perfekt, was sich auf den Walzen abspielt. Es dauert bestimmt einige Zeit, bevor man sich als Spieler langweilt, wenn man Dead of Alive 2 ohne Anmeldung spielt.

Vikings Go Berzerk Reloaded – Yggdrasil

Yggdrasil ist für seine meist aufwendigen Bonusfunktionen bekannt. Bei Vikings Go Berzerk Reloaded handelt es sich um eine überarbeitete Version des berühmten Vorgängers Vikings Go Berzerk. Die Spielweise wurde hierbei stark abgeändert und verbessert. Das Hauptspiel sieht mit seinem riesigen Spielfeld und der tollen Grafik wirklich super aus.

Wenn man die Freispiele aktiviert, geht es so richtig los. Direkt im Voraus bekommt man die Chance, die Anzahl seiner Free Spins zu vermehren, indem man ein Risikospiel nutzt. Je nachdem, wie viele Scatter Symbole zum Start der Freispielrunde beigetragen haben, können bis zu zwei der vier Wikinger-Charaktere in den Berzerk-Modus verfallen. Jedes Wikinger-Symbol kämpft im Laufe der Freispiele gegen feindliche Fabelwesen und hat in jeder Spielrunde die Chance, als Sieger des Wettstreits hervorzutreten. Wenn das geschieht, wird das Symbol zum Sticky Wild. Alle Wikinger, die im Berzerk-Modus sind, gewinnen ihre Kämpfe garantiert.

Jedes Wild kann zudem einen Gewinnmultiplikator von 2, 4, 6 oder 8 mit sich bringen. Zwischendurch kann man auch Schatzkisten finden, die dem Spieler verschiedene Prämien einbringen können, darunter weitere Multiplikatoren, Bonus-Spins, Sticky Wilds oder ein zusätzlicher Berzerk-Wikinger.

Das Spiel von Yggdrasil ist absolut spannend und macht immer wieder Spaß. Falls man zu ungeduldig ist, die nächsten Scatter Symbole abzuwarten, kann man auch das Bonus-Buy-Feature nutzen, um zu einem beliebigen Zeitpunkt Freispiele auszulösen. Das ist besonders für Spieler praktisch, die den Titel ohne Anmeldung spielen. Diese können das kostenlose Spielguthaben bestens ausnutzen und so unbegrenzte Zeit mit den Sonderfunktionen verbringen.

Extra Chilli – Big Time Gaming

Der Provider Big Time Gaming hatte 2017 mit Bonanza einen enormen Erfolg gefeiert. Der Spielautomat wäre ein genialer Kandidat, wenn man ohne echte Einsätze spielen will, doch der etwas neuere Slot Extra Chilli toppt das Ganze noch einmal. Mit dem patentierten Megaways-Prinzip macht alleine schon das Hauptspiel eine Menge Spaß, weshalb Extra Chilli auch in fast jedem Glücksspielhaus in Deutschland auf der Rangliste der beliebtesten Automaten auftaucht.

Optisch ist der Slot nahezu unvergleichlich, es verbergen sich schier endlos viele Details in den Hintergründen und Gewinnsymbolen. Das Spiel zeichnet sich zudem durch die tolle Kaskadenfunktion aus, die an einer Gewinnkombination beteiligte Hauptsymbole verschwinden lässt, damit neue von oben herabfallen können. Das Spielfeld ist recht groß und nutzt sechs Walzen, die Symbole in verschiedenen Größen anzeigen. Unter dem Hauptspielfeld gibt es zudem noch eine Bonus-Walze, auf der sowohl Hauptsymbole als auch Wilds erscheinen können.

Das Scatter Symbol gibt dem Spieler Zugriff auf das Freirunden-Glücksrad, in dem er seine aktuelle Anzahl von Gewinnsymbolen aufs Spiel setzen kann, um die Rundenanzahl auf bis zu 24 zu erhöhen. Das ist überaus vorteilhaft, da in den Freispielen ein unbegrenzter progressiver Multiplikator aktiv wird. Je mehr Runden man spielen kann, desto höher fallen dann selbstverständlich auch die Gewinne aus. Auch hier wurde wieder ein Bonus-Buy-Button integriert. Somit kann man jederzeit drei Scatter erscheinen lassen und in die Freispiele einsteigen. Daher ist der Automat auch bei Gratis-Spielern sehr beliebt.