Die besten Tage zum Heiraten 2023

Wenn Sie im kommenden Jahr eine Hochzeit planen, gibt es drei Tage, die für die Eheschließung besonders günstig sind, während Sie vor einem Datum auf der Hut sein sollten, sagen die Astrologen.

Die glücklichsten Tage:

5.02.2023

An diesem Datum ist nicht nur Vollmond, was ein besonderer Segen ist, sondern es gibt am 5. Februar 2023 auch keine rückläufigen Planeten. Der Vollmond in Verbindung mit der Lage der Planeten, die sich alle gerade bewegen, ist ein besonders gutes Omen für den Beginn einer Ehe.

17. 07. 2023

Paare, die Wert auf Familie und Kinder legen, sollten vorzugsweise am 17. Juli heiraten. An diesem Datum stehen sowohl der Mond als auch die Sonne im Krebs, was auf ein unzerbrechliches Band der Liebe hinweist. Paare, die sich an diesem Tag das Ja-Wort geben, werden eine enge Beziehung voller Harmonie und Zweisamkeit haben.

14. 10. 2023

An diesem Tag findet die Sonnenfinsternis statt. Der Mond und die Sonne stehen an diesem Tag in der diplomatischen Waage, dem Sternzeichen für Partnerschaft und Balance. Das bringt Harmonie in das Eheleben. Die ringförmige Sonnenfinsternis macht dieses Datum einzigartig, da diese Art von Sonnenfinsternis nur einmal im Jahr oder alle zwei Jahre stattfindet, schreibt Index.hr.

Der Unglückstag

2.09.2023

Wenn es ein Datum gibt, an dem Sie nicht heiraten sollten, dann ist das der 2. September 2023. Das liegt daran, dass an diesem Tag der Merkur rückläufig sein wird, was die Kommunikation in einer Partnerschaft beeinträchtigen kann. Außerdem werden an diesem Tag auch Venus, Saturn, Uranus, Neptun und Pluto rückläufig sein. Der einzige Planet, der sich vorwärtsbewegen wird, ist der kriegerische Mars, was auf häufige Streitereien hindeuten kann.