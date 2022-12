Junger Mann überlebte auf wundersame Weise den Ammoniak-Austritt aus Tank (VIDEO)

Serbien wurde am Vorabend von Weihnachten von einer wahren Umweltkatastrophe heimgesucht. In Pirot im Südosten Serbien entgleiste am 25. Dezember ein mit giftigem Ammoniakgas beladener Waggon und trat unmittelbar nach dem Sturz des Tanks aus. Dicker, weißlicher Rauch hing über dieser Stadt, mehr als 50 Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, mehrere starben. Am nächsten Tag wurde in dieser Stadt der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Fotos, die nach diesem Unfall im Internet erschienen, sahen apokalyptisch aus.

Die Geschichte wurde der Öffentlichkeit von einem Mann mitgeteilt, der etwa 100 Meter von dem umgestürzten Wagen entfernt war, als das giftige Ammoniakgas auszutreten begann. „Der weißliche Rauch war so dicht, dass vor uns nichts zu sehen war. Wir öffneten die Autotür und rochen etwas, das unerträglich war. Ein Freund sagte: ‚Das ist ein giftiges Gas, jetzt werden wir ohnmächtig und sterben.’ In diesem Moment rannten wir aus dem Auto und wussten nicht, wohin wir gehen sollten.”, beschrieb Milos Djordjevic (28) aus Temska für das Medium Blic die dramatischen Momente des Lebenskampfes nach dem Ammoniak-Austritt.

„Mein Freund hat mir gesagt, ich soll etwas auf Mund und Nase legen, ich habe sie mit meiner Hand bedeckt, um mich zu schützen. In diesem Moment rannten wir aus dem Auto, ich weiß nicht einmal, ob ich die Tür geschlossen oder ausgeschaltet hatte. Wir gerieten in Panik, wir wussten nicht einmal wohin, weil wir keinen Finger vor unseren Augen sehen konnten. Zum Glück war mein Freund etwas gefasster, also gingen wir in die Richtung, aus der wir gekommen waren, wir hatten Glück. Wir gingen 10 bis 15 Meter in diesen Rauch, wo nichts zu sehen war, als das Auto in den Kanal fiel. Doch als wir aus dem Auto stiegen, breitete sich das Benzin aus“, erzählte Milos über die dramatischen Momente.

Die jungen Männer bahnten sich einen Weg durch den dichten Nebel, der unerträglich roch, und versuchten, sich zu retten.

„Wir spürten schweres Atmen, Brennen in unserem Gesicht. In diesem Moment zitterten meine Hände, mein Kopf tat weh, ich wusste nicht warum, ob wegen Gas oder Angst. Das Unwohlsein kam etwas später. Wir brauchten vier, fünf Minuten zügigen Gehens, fast Laufens, um aus dieser sich schnell ausdehnenden Wolke herauszukommen. Dort trafen wir Autos, die in Richtung Temska fuhren. Wir waren in Panik und fingen an, die Autos anzuhalten. Wir stiegen in das Auto eines Mannes, der uns ins Krankenhaus nach Pirot fuhr. Wir haben allen erzählt, was passiert ist. Wir waren unter den ersten im Krankenhaus, es gab nur einen weiteren Mann, der von der Polizei von der Autobahn gebracht wurde. Erst dann haben wir erfahren, was passiert ist“, erinnert sich Milos an die schwierigen Momente.

Im Krankenhaus wurde ihnen medizinische Hilfe geleistet. Es wurde festgestellt, dass sie glücklicherweise keine schwerwiegenden Folgen hatten, also wurden sie zur Behandlung nach Hause entlassen. Obwohl sie mit leichten Verletzungen davonkamen, gab Milos zu, dass es wie ein echter Horrorfilm war und dass er noch nie in seinem Leben eine solche Panik und Angst verspürt hatte.