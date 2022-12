Junge starb, nachdem er eine Eichel vom Weihnachtsbaum verschluckt hatte

In Vladicin Han in Serbien ereignete sich eine große Tragödie, bei der ein vierjähriger Junge im Kindergarten starb, höchstwahrscheinlich an Erstickung, nachdem er eine Eichel vom Weihnachtsbaum verschluckt hatte.

Alle Details, wie die Tragödie passiert ist, sind noch nicht bekannt. Die Direktorin der Vorschule „Pcelica“, Ljiljana Ristic, wo der Kindergarten „Carolija“ betrieben wird, sagt, dass sie „aus legitimen Gründen nicht in der Lage ist, auszusagen“.

Laut Augenzeugen dieses unglücklichen Ereignisses hat sich gestern im Kindergarten ein wahres Drama abgespielt.

„Der Rettungswagen kam unter Sirenen an. Ärzte und Krankenschwestern stürmten hinein. Sie rannten dann mit dem bereits bewusstlosen Jungen hinaus. Sie trugen ihn wie ein Kätzchen, seine Arme und Beine sind gehangen. Sie fuhren ihn mit hoher Geschwindigkeit und unter Sirenen weg“, sagte einer der Augenzeugen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass der Junge mit einem Rettungswagen in das Gesundheitszentrum Surdulica und dann in das Klinikzentrum Nis gebracht wurde, wo er operiert wurde. Trotz des selbstlosen Kampfes der Ärzte starb er.

„Der Junge wurde am Nachmittag in einem sehr ernsten Allgemeinzustand mit Anzeichen einer schweren Beeinträchtigung der Gehirnfunktion aufgenommen. In der Notaufnahme wurde ihm ein Fremdkörper aus den Atemwegen entfernt, was aber leider nichts am Zustand des Patienten änderte. Trotz aller Maßnahmen, die von mehreren medizinischen Teams ergriffen wurden, gab es einen tödlichen Ausgang“, wurde vom Klinikzentrum Nis mitgeteilt.