Die ersten Symptome der Corona-Impfung sind bekannt

Die ersten Freiwilligen, an denen die neue Corona-Impfung von Biontech und Pfizer getestet wurde, haben ihre Erfahrungen beschrieben.

Die Corona-Impfung fühlt sich wie ein Hangover an! So beschreiben Testpersonen die Symptome des Impfstoffs von Biontech und Pfizer. Über 43.000 freiwillige Probanden sind bereits geimpft worden. Die Gefahr, am Coronavirus zu erkranken, war in der Studie um mehr als 90 Prozent geringer als ohne Impfung. Zudem soll es keine schweren Nebenwirkungen gegeben haben.

Laut „The Sun“ sollen die Testpersonen leichte Nebenwirkungen beschrieben haben: Man fühle sich wie bei einem Hangover oder einer Grippeimpfung mit Muskelkater und Kopfschmerzen. Nach der zweiten Dosis sollen die Beschwerden stärker gewesen sein, als bei der ersten Injektion. Eine Testperson aus den US soll sogar kurz Fieber gehabt haben. Die Nebenwirkungen seien aber bald wieder verschwunden.