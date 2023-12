In unserem Jahresrückblick heben wir fünf Artikel hervor, die unser Printmagazin im Jahr 2023 geprägt haben. Diese Beiträge zogen die größte Aufmerksamkeit unserer Leser auf sich und spiegeln die entscheidenden Themen und Ereignisse wider, die das Jahr charakterisiert haben. Von inspirierenden bis hin zu bewegenden persönlichen Geschichten und nützlichen Serviceartikeln – diese Auswahl zeigt die Vielfalt und Tiefe unseres journalistischen Schaffens!

1. „Userer Tocher wurden zehn Knochen bei der Geburt gebrochen!“



Melanie Horvath (27) und Djordje Dimitrijevic (29) sind Eltern von fünf Kindern. Ihr Glück wurde getrübt, als bei ihrer jüngsten Tochter Magdalena bei der Geburt zehn Knochenbrüche festgestellt wurden. Dieser Schock führte dazu, dass sie gegen das Landesklinikum Korneuburg-Stockerau, wo die Geburt per Kaiserschnitt stattfand, vorgehen wollten. Sie machten das Krankenhaus für die Verletzungen verantwortlich, konnten jedoch aus finanziellen Gründen keinen Zivilprozess einleiten. Sie wandten sich an das Magazin KOSMO, um ihre Geschichte öffentlich zu machen.

2. Milos Jovanovic: „Ich wünsche mir, dass mein Name für Qualität steht“

Milos Jovanovic, ein leidenschaftlicher Musiker, der im Alter von 13 Jahren seine erste Gitarre erhielt, hat sein Hobby in ein florierendes Geschäft verwandelt, indem er MJ Guitars in Wien eröffnete. Frustriert über den langsamen Service einer Reparaturwerkstatt, entschied er sich, ein kundenorientierteres Erlebnis anzubieten. MJ Guitars zeichnet sich durch freundlichen Service, fachkundige Beratung und eine Vielfalt an Gitarren und Reparaturdienstleistungen aus. Milos zielt darauf ab, eine einladende Atmosphäre zu schaffen, in der sich Kunden geschätzt fühlen. Er strebt danach, Anerkennung für die Qualität seines Geschäfts zu erlangen und träumt davon, individuell angefertigte Bassgitarren zu bauen, die erschwinglich, aber hochwertig sind, als Zeugnis seines Handwerks und seiner Hingabe.

3. BYD – Die weltweite Nr.1 bei elektrifizierten Fahrzeugen mit großem Potenzial

BYD, ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, hat seinen Markt auf Mitteleuropa und Österreich ausgedehnt, mit der Denzel Gruppe als Vertriebspartner. Im Interview mit Danijel Dzihic, Geschäftsführer von BYD Austria, wurden Einblicke in die Entwicklung und Ziele des Unternehmens gegeben. BYD, ursprünglich als Batteriespezialist gegründet, ist nun weltweit führend im Bereich elektrifizierter Fahrzeuge. Mit dem Fokus auf Technologie und Umweltschutz strebt das Unternehmen an, die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten. Die Marke gewinnt in Österreich an Bekanntheit und übertrifft europäische Hersteller mit ihrer spezialisierten Elektrofahrzeugtechnologie​​.

4. Jelena Ristic: „Man kann alles erreichen, wenn man sich genügend anstrengt“

Jelena Ristic, eine aufstrebende Tennisspielerin aus Wien, hat bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich. Sie begann im Alter von sieben Jahren mit dem Tennis und wurde von Novak Djokovic inspiriert. Ristic trainiert beim TC Kaiserebersdorf und hat zahlreiche Siege in verschiedenen Jugendkategorien sowie in der Damenkonkurrenz errungen. Zu ihren Erfolgen zählen mehrfache Siege bei den Wiener Meisterschaften und ein Titel in der U18-Doppelstaatsmeisterschaft. Ristic, die bereits als Kind internationale Turniere spielte, strebt danach, die Nummer 1 der Welt zu werden​​.

5. Nik Dean: Straight outta Vienna zum Olymp der Rapszene

Dejan Nikolic, besser bekannt als Nik Dean, ist ein weltweit bekannter Musikproduzent aus Wien. In einem exklusiven Interview mit KOSMO sprach er über seine Musik, seine balkanischen Wurzeln und die Zusammenarbeit mit berühmten Künstlern wie Travis Scott, Kodak Black, Tory Lanez, G-Eazy und Gunna. Dean, der im Wiener 5. Bezirk lebt, kam aus wirtschaftlichen Gründen mit seiner Familie aus dem Balkan nach Österreich und baute sich ein neues Leben auf. Ursprünglich strebte er eine Karriere im Basketball an, entdeckte jedoch mit 13 Jahren seine Leidenschaft für die Musikproduktion. Obwohl seine Familie Musik eher als Hobby sah, verfolgte Dean den Traum, als Produzent erfolgreich zu sein​​.