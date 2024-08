Die Top-Instagram-Hotspots in Österreich

Einmal mehr hat sich der Bodensee als der Favorit unter den österreichischen Badeseen auf Instagram bewährt. Eine Analyse der APA-Comm hat die Hashtag-Nutzung von über 100 heimischen Badeseen untersucht und das beeindruckende Resultat für das Jahr 2024 dargelegt.

Bodensee dominiert bei Instagram-Postings

Bis zum Stichtag am 2. August 2024 erreichte der Bodensee über 2,6 Millionen Instagram-Postings. Ausschlaggebend für die Beliebtheit ist die einzigartige Lage im Dreiländereck Österreich, Schweiz und Deutschland. Insbesondere die Bregenzer Festspielbühne, die Bodenseeschifffahrt und die Blumeninsel Mainau ziehen zahlreiche Fotografinnen und Fotografen an, die ihre Erlebnisse in sozialen Netzwerken teilen.

Beispiele für Hashtag-Präsenz und Attraktionen

Der Wörthersee überschritt mit 571.437 Beiträgen als erster rein österreichischer See die Grenze von einer halben Million Postings und sicherte sich so den zweiten Platz im Ranking. Ein weiterer bemerkenswerter Anstieg in der Beliebtheit ist beim Tiroler Achensee zu verzeichnen. Dank eines Motorbootverbots und idealer Windverhältnisse für Wassersportlerinnen und -sportler erlebte er den größten Aufmerksamkeitszuwachs und landete auf dem dritten Rang, gefolgt vom Neusiedler See und dem Attersee.

Wörthersee rückt vor und neue Favoriten

Ein besonderes Highlight der Analyse sind zwei Gebirgsseen aus Oberösterreich, die einen erheblichen Anstieg in ihrer Instagram-Präsenz verzeichneten. Der Hallstätter See befand sich auf Platz zwölf mit einem Anstieg der Postings um 324 Prozent, während der Gosausee mit einem unglaublichen Zuwachs von 371 Prozent auf Platz 16 landete. Diese Seen haben eine deutliche Steigerung ihrer Sichtbarkeit und Popularität auf der Fotoplattform erfahren.

Die Analyse der APA-Comm zeigt eine sich wandelnde Landschaft der beliebtesten Badeseen bzw. Hotspots auf Instagram und verdeutlicht die wachsende Bedeutung sozialer Medien für den Tourismus.