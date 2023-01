Das beste Badeland in Europa liegt nicht am Meer

Die Europäische Umweltagentur (EEA) hat den aktuellen Bericht über die Qualität der europäischen Badegewässer veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass Österreich das europäische Land mit der höchsten Qualität von Badegewässern ist. Europaweit erfüllen fast 85 Prozent der Badegewässer die Qualitätsstandards für eine Bewertung mit „ausgezeichnet“. Neben Österreich sind auch zwei Balkanländer führend, berichtet CNN.

Österreich ist zwar ein Binnenland, dafür aber für die vielen klaren Alpenseen bekannt. Dazu gehören u.a. der Achensee in Tirol und der türkisblaue Weißensee in Kärnten, die Österreich an die Spitze der europäischen Gewässer-Rangliste bringen. Ganze 97,7 Prozent der österreichischen Gewässer wurden nämlich mit „ausgezeichnet“ bewertet.

Unmittelbar nach Österreich folgen in den Top 5 Malta, Griechenland, Kroatien und Zypern. Portugal liegt mit 88,5 Prozent auf Platz 10, gefolgt von Italien und Spanien. Das touristisch attraktive Reiseland Frankreich liegt mit 75,7 Prozent in der Rangliste zurück. Das Schlusslicht bildet Polen, wo nur 44,5 Prozent der Badegewässer eine gute Wasserqualität aufweisen, schreibt Index.hr.