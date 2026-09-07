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Diebstahl in Parndorf: Frau will Security beißen und flüchtet

Diebstahl in Parndorf: Frau will Security beißen und flüchtet
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Ein mutmaßlicher Bargelddiebstahl im Outletcenter Parndorf eskalierte – am Ende wurden zwei junge Frauen festgenommen.

Im Outletcenter Parndorf im burgenländischen Bezirk Neusiedl am See kam es am Samstag zu einem Zwischenfall, der mit der Verhaftung zweier Frauen endete. Eine 22-Jährige und eine 24-Jährige standen im Verdacht, Geld aus einer Umhängetasche gestohlen zu haben.

Flucht und Festnahme

Ein Mitarbeiter der Sicherheitsfirma hatte die beiden beim mutmaßlichen Diebstahl beobachtet und stellte sie anschließend zur Rede. Eine der beiden Frauen versuchte daraufhin, den Mitarbeiter zu beißen und zu kratzen, konnte sich dadurch befreien und davonlaufen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde die Flüchtige wenig später von der Polizei angehalten.

In der Handtasche einer der Beschuldigten fanden die Beamten einen vierstelligen Eurobetrag, der sichergestellt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt wurden beide Frauen in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Die Ermittlungen zur vollständigen Aufklärung des Falls dauern an.

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KO KOSMO-Redaktion
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