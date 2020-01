Diese neuen Lokale kommen auf den Donaukanal!

Der Donaukanal bekommt Zuwachs und plant neue Gastro-Betriebe zu eröffnen.

Aufgrund der Neuausschreibung im Jahr 2017, bei der sechs Flächen neu verwaltet werden mussten, kommen neue Lokale an den beliebten Kanal.

Drei der Flächen werden von den Vorbesitzern wieder in Betrieb genommen, die restlichen werden weiterverpachtet. Sowohl Central Garden als auch die Hafenkneipe, die sich beide auf der Franzenbrücke auf der Leopoldstadt-Seite befinden, bleiben bestehen und auch das Feuerdorf zwischen Schottenring und Schwedenplatz bietet weiterhin Grillspaß an.

Gegen die Neuverpachtung ist Badeschiff-Betreiber Gerold Ecker, der zudem auch das Adria Wien und Tel Aviv Beach bespielt bzw. vermietet. Er soll sich geweigert haben seine gepachteten Flächen, trotz der ablaufenden Verträge abzugeben. Laut „ORF.at“ soll er im Rechtsstreit bereits den Streifen „Festland“ vor dem Badeschiff verloren haben und bis Ende Jänner sollen auch die weiteren 1.500 Quadratmeter neu verwaltet werden.



Auf der nächsten Seite findet ihr mehr Informationen zu den neuen Betrieben!