Diese Personen bekommen jetzt 150-Euro-Bonus

Die Aktion „Schulstartplus“ verzögert sich um zwei Monate. Der 150-Euro-Gutschein wird nun als Bezahlkarte in einer App bereitgestellt.

In diesem Jahr kommt es bei der Aktion „Schulstartplus“ des österreichischen Sozialministeriums zu einer Verzögerung von etwa zwei Monaten. Traditionell findet diese Aktion im Frühjahr rund um die Semesterferien statt. Grund für die Verzögerung ist die Einführung einer Neuerung: Der bisherige 150-Euro-Gutschein wird nun als Bezahlkarte in einer Smartphone-App bereitgestellt. Diese Änderung wurde vom Ministerium gegenüber 5 Minuten bestätigt. Die benötigten Verständigungsschreiben, die auch den Aktivierungscode für die App enthalten, werden von den Landessozialreferaten per Post an die berechtigten Haushalte versendet. Im Burgenland und Tirol beginnt der Versand ab dem 14. April, während Vorarlberg später folgt, wie das Ministerium in einer Aussendung mitteilte.

Finanzielle Entlastung

Sozialministerin Korinna Schumann hebt hervor, dass der Schulstart für Familien, die Mindestsicherung beziehen, eine erhebliche finanzielle Belastung darstellt. Die Bezahlkarte soll den Kauf von Schulartikeln, Lebensmitteln, Bekleidung und Hygieneartikeln im stationären Handel in ganz Österreich ermöglichen und so die finanzielle Belastung mindern.

Um die Bezahlkarte nutzen zu können, ist die „Schulstart“-App erforderlich, die sowohl im Apple Store als auch im Google Play Store heruntergeladen werden kann. Diese App ist in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch, Dari/Farsi, Arabisch, Serbisch, Türkisch, Russisch und Französisch. Wichtig ist, dass die Bezahlkarte bis zum 30. Juni 2025 in der App aktiviert wird. Die Nutzung der Karte ist bis zum 31. Dezember 2025 möglich. Aktuelle Informationen stellt das Sozialministerium online zur Verfügung.

Gesetzliche Absicherung

Entgegen der Befürchtungen, dass die Schulstart-Boni aufgrund von Sparmaßnahmen der Regierung eingestellt werden könnten, versichert das Ministerium, dass die Aktion „Schulstartplus!“ als Ergänzung zu „Schulstartklar!“ sowie die Erhöhung der Gutscheine auf 150 Euro pro Schüler oder Lehrling gesetzlich bis Ende 2026 abgesichert sind.

Die Unterstützung richtet sich an Familien mit Schulkindern in Österreich, die im Dezember 2024 Mindestsicherung oder Sozialhilfe bezogen haben. Anspruchsberechtigt sind Schüler und Lehrlinge bis zum 24. Lebensjahr, die zwischen dem 31. August 2000 und dem 1. September 2018 geboren wurden. Insgesamt profitieren etwa 54.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Österreich von dieser Maßnahme.

Der Versand der Briefe beginnt in sechs von neun Bundesländern sofort. Im Burgenland und Tirol startet der Versand ab dem 14. April, während in Vorarlberg der Start „später“ erfolgt.

Die Landessozialreferate sind für den Versand verantwortlich.