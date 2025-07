Diese Schlafenszeit könnte deiner Gesundheit schaden!

Spätschläfer aufgepasst: Nicht nur wie lange, sondern vor allem wann wir schlafen, beeinflusst unsere psychische Gesundheit – mit überraschenden Erkenntnissen für Nachteulen.

Die Regeneration des Körpers während der Nachtruhe ist besonders für Menschen mit hoher Alltagsbelastung oder gesundheitlichen Einschränkungen von großer Bedeutung. Eine aktuelle Untersuchung belegt jedoch, dass nicht nur die Schlafdauer, sondern vor allem der Zeitpunkt des Schlafbeginns maßgeblichen Einfluss auf unsere Gesundheit hat.

Wissenschaftler der Stanford Universität haben in einer umfassenden Studie die Schlafdaten von mehr als 74.000 Teilnehmern ausgewertet. Unter den Probanden identifizierten sich 7.000 Personen als Nachtmenschen, während 19.000 sich als Frühaufsteher einordneten. Die Forschenden untersuchten die Zusammenhänge zwischen diesen Schlafmustern und der psychischen Verfassung der Teilnehmer.

Überraschende Ergebnisse

Das Ergebnis: Menschen mit ausgeprägtem Nachtrhythmus leiden deutlich häufiger an depressiven Erkrankungen und Angstzuständen. Entgegen bisheriger Annahmen, wonach das Leben im Einklang mit der eigenen biologischen Uhr optimal sei, zeichnet die Studie ein differenzierteres Bild. Das Risiko für psychische Erkrankungen stieg bei späten Schlaftypen um 20 bis 40 Prozent an.

Interessanterweise zeigten selbsternannte Nachteulen, die dennoch früher zu Bett gingen, deutlich bessere Gesundheitswerte. Die günstigsten Ergebnisse wurden bei den Frühaufstehern verzeichnet.

Die Wissenschaftler identifizierten zudem einen kritischen Zeitpunkt: Wer erst nach 1 Uhr morgens einschläft, beeinträchtigt den Studienergebnissen zufolge nachweislich seine Gesundheit.

Warum die Mitternachtsgrenze so wichtig ist

Eine mögliche Erklärung für die Studienergebnisse bietet die sogenannte „Mind after Midnight“-Hypothese. Diese besagt, dass sich nach Mitternacht die Hormonlage im Gehirn signifikant verändert, was das Urteilsvermögen beeinträchtigt und die Risikobereitschaft erhöht. In dieser Zeit treten vermehrt negative Gedanken auf, und Menschen neigen zu impulsiveren Entscheidungen.

Forschende beobachten in den Nachtstunden auch eine Zunahme von potenziell schädlichen Verhaltensweisen wie Substanzmissbrauch oder übermäßigem Essen – Faktoren, die langfristig zur Entstehung psychischer Erkrankungen beitragen können.

Bemerkenswert ist, dass diese Effekte unabhängig vom selbstidentifizierten Chronotyp auftreten. Selbst Menschen, die sich als natürliche Nachteulen bezeichnen, profitieren gesundheitlich, wenn sie ihren Schlafbeginn vor 1 Uhr morgens legen – ein wichtiger Hinweis, dass die tatsächliche Schlafzeit möglicherweise wichtiger ist als die subjektiv empfundene biologische Präferenz.