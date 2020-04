Diese Sternzeichen gehen besonders gut mit der Corona-Krise um

Für diese Sternzeichen stehen die Sterne in der COVID-Zeit genau richtig! So bleiben sie am Ball und beschäftigen sich…

Das Coronavirus fordert zurzeit viele Menschen und bringt sie in unterschiedlichen Lebenslagen an ihre Grenzen. Ob in der Beziehung, Arbeit, Freundschaft oder Selbstfindung – es kann mühsam werden. Doch nicht für diese Survival-Experten.

Die Menschen dieses Sternzeichens sind entweder dabei ihr Leben neu zu gestalten oder genießen die Isolation und nutzen sie für sich selbst.

STIER

Die Stiere sind Genussmenschen, die statt lästigen Work-Outs lieber ihren Abend auf der Couch mit Snacks und einer guten Show verbringen. Dabei nehmen sie Social Distancing sehr ernst und nutzen ihre Zeit in Isolation auch, um sich von Social Media zu entfernen. Lieber tief einatmen, auf sich selbst fokussieren und ein weiteres Stück Schokolade vernaschen!

KREBS

Die Kings und Queens der sozialen Distanz, lebten diesen Lifestyle weit vor der Corona-Plage und auch jetzt fällt es ihnen nicht schwer andere zu meiden…. faktisch hat sich nämlich nichts geändert zu sonst! Das zelebriert der Krebs auch mit einem Nachmittag voller Hörspiele, Podcasts und einem Kochabend mit dem Motto „Dinner for One“.

WAAGE

Die Waage steht für den Ausgeglichenheit und Harmonie. Diese nutzen die Menschen zurzeit dafür andere zu inspirieren und als Vorbild zu dienen für Ruhe und Gelassenheit. Wenn sie nicht gerade schöne und sonnige verfassen widmen sie sich ihren Social-Media-Kanälen und werden dort kreativ. Ob lustige Tänze auf TikTok oder Badezimmer-Beauty-Shots, sie wissen sich in Szene zu setzen für sich und andere.