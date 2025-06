Diese Sternzeichen trifft der Erdbeermond besonders hart!

Tief am Horizont wird er leuchten – der Erdbeermond am 11. Juni 2025 verspricht nicht nur ein seltenes Himmelsschauspiel, sondern bringt für vier Sternzeichen besondere Energien.

Am 11. Juni 2025 können Himmelsbeobachter ein seltenes Phänomen bestaunen: Den Erdbeermond, der als tiefster Vollmond bis 2043 gilt und in einem beeindruckenden orangegoldenen Farbton leuchten wird. Seine Bezeichnung verdankt er nicht etwa seiner Farbe, sondern der traditionellen Erntezeit der Erdbeeren im Juni – ein Name, der symbolisch für Fruchtbarkeit und Wachstum steht. Dieser besondere Vollmond erscheint im Sternzeichen Schütze und markiert den letzten Vollmond vor der Sommersonnenwende am 21. Juni, was seine tiefe Position am Horizont erklärt.

Astrologische Auswirkungen

Laut Astrologin Phi Weber wirkt sich dieser Himmelskörper besonders intensiv auf vier Sternzeichen aus. Für Widder-Geborene steht die Zeit im Zeichen von Abenteuerlust und Selbsterkundung. Menschen mit dem Sternzeichen Krebs sollten diese Phase nutzen, um sich mit unverarbeiteten Aspekten ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Jungfrauen werden herausgefordert, ihre Kontrollbedürfnisse zu lockern und mehr auf ihre Intuition zu vertrauen.

Schützen, die unmittelbar unter dem Einfluss dieses Vollmonds stehen, könnten vor bedeutsamen Umbrüchen in beruflichen oder privaten Lebensbereichen stehen.

Praktische Ratschläge

Die Astrologin gibt praktische Ratschläge, wie man die energetischen Qualitäten des Vollmonds optimal nutzen kann: Erdungsübungen helfen dabei, überschüssige Energie zu kanalisieren, während das bewusste Zulassen von Emotionen zur inneren Balance beitragen kann. Auch das Führen eines Tagebuchs und die Reflexion der persönlichen Entwicklung seit dem letzten Vollmondzyklus werden als wertvolle Praktiken empfohlen.

Der Erdbeermond mag zwar Herausforderungen mit sich bringen, doch die Botschaft ist klar: Wer sich auf die anstehenden Veränderungen einlässt, kann diese Phase als Katalysator für persönliche Weiterentwicklung nutzen.