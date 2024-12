Dieser Balkanstar kassiert die höchste Gage zu Silvester!

Zum Jahreswechsel 2025 werden einige der bekanntesten Künstler der Balkanmusikszene für ihre Auftritte gut entlohnt.

Zdravko Colic und Aleksandra Prijovic erhalten jeweils 120.000 Euro für ihre Silvesterkonzerte. Während Čolić in Tivat auftritt, wird Prijovic die Besucher auf dem serbischen Berg Zlatibor begeistern. Auch Ceca Raznatovic kann sich auf ein Erfrischungsgeld von 100.000 Euro für ihren Auftritt in Herceg Novi freuen.

Prijovics exzellente Performance im vergangenen Jahr, insbesondere durch ihre Tournee „Od istoka do zapada“ mit über 60 Auftritten in der Region und in der Diaspora, hat ihren Marktwert enorm gesteigert. Ein Highlight war ihr Konzert im Beograder Sava-Zentrum, wo die Ticketpreise bis zu 250 Euro erreichten. Diese Erfolge spiegeln sich in den lukrativen Verträgen für das kommende Silvester wider, die sie mit weiteren Künstlern wie Lepa Brena und Aca Lukas vergleichbar machen. Brenas Neujahrskonzert in Belgrad bringt ihr 110.000 Euro ein, während Lukas und auch Saša Matic jeweils 100.000 Euro verdienen. Aco Pejović gesellt sich für 80.000 Euro zu Brena auf die Bühne.

Hohe Nachfrage

Die Nachfrage nach erstklassigen Silvestershows bleibt hoch. Bei Lukas werden jüngere Künstler wie Uroa Zivkovic und Aleksandra Mladenovic auftreten, die mit 20.000 beziehungsweise 15.000 Euro geringere Gagen erhalten. In den luxuriösen Hotels von Belgrad setzt sich die Feier mit Tea Tairovic und Sloba Radanovic fort, die 50.000 Euro beziehungsweise 40.000 Euro verdienen. Die Pop-Ikone Natasa Bekvalac behält ihren hohen Marktwert mit einem Honorar von 45.000 Euro. Auch Miroslav Ilic bleibt mit 40.000 Euro eine feste Größe der Volksmusik.

Lesen Sie auch: McConaughey feiert Weihnachten im Hoodie mit serbischer FlaggeHollywood-Star Matthew McConaughey zieht Aufmerksamkeit auf sich, indem er Weihnachten im Hoodie des serbischen Damen-Tennisnationalteams feiert.

McConaughey feiert Weihnachten im Hoodie mit serbischer FlaggeHollywood-Star Matthew McConaughey zieht Aufmerksamkeit auf sich, indem er Weihnachten im Hoodie des serbischen Damen-Tennisnationalteams feiert. Nach Attacke: Rapid-Star Burgstaller durfte Spital verlassenRapid Wien-Stürmer Guido Burgstaller wurde nach einem Angriff vor einer Wiener Diskothek schwer verletzt. Seine sportliche Zukunft ist ungewiss.

Nach Attacke: Rapid-Star Burgstaller durfte Spital verlassenRapid Wien-Stürmer Guido Burgstaller wurde nach einem Angriff vor einer Wiener Diskothek schwer verletzt. Seine sportliche Zukunft ist ungewiss. Diese 10 Turbofolk-Hits haben wir bisher immer falsch gesungen! (VIDEOS)Lustig wird es nur, wenn man lauthals und der festen Überzeugung mitsingt.

Etwas geringere Gagen erhalten Radisa Trajkovic Djani und Jana Todorovic mit 40.000 beziehungsweise 30.000 Euro. Auf einem bekannten Donaufloß in Belgrad sorgen Darko Lazic und Rada Manojlovic mit einem Verdienst von jeweils 35.000 Euro für Unterhaltung. Brancheninsider bestätigen, dass die Nachfrage nach solchen Top-Events ungebrochen hoch ist.