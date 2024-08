Dieser Politiker verabschiedet den Baumeister im Stephansdom

Am 31. August wird Wien Abschied von einer der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes nehmen: Richard Lugner. Der österreichische Baumeister und schillernde Society-Star verstarb am 12. August im Alter von 91 Jahren.

Nun hat seine Familie weitere Details zur öffentlichen Trauerfeier im Wiener Stephansdom bekanntgegeben. Eine besondere Rolle wird dabei Norbert Hofer, ein langjähriger Freund des Verstorbenen und Mitglied der FPÖ, spielen, der die Trauerrede halten wird.

Würdigung eines außergewöhnlichen Lebenswerks

Die Trauerfeierlichkeiten beginnen am frühen Morgen des 31. August um 8 Uhr mit der Aufbahrung des Sarges im Stephansdom. Der eigentliche Gottesdienst, geleitet von Dompfarrer Toni Faber, wird um 9 Uhr beginnen. Die Anwesenheit von Politikern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wird erwartet, wobei die Familie noch keine konkreten Namen genannt hat. Fest steht jedoch, dass Vertreter aller politischen Parteien erwartet werden.

Eine besondere Ehre wird den Deutschmeistern zuteil, die Lugner über Jahre hinweg musikalisch begleitet haben. Sie werden ihn ein letztes Mal auf seinem Weg aus dem Stephansdom gegen 10 Uhr verabschieden.

Ein letzter Besuch der bedeutendsten Stationen

Nach der Feier im Stephansdom wird die Trauergemeinde in einem Autokonvoi zwei der wichtigsten Orte im Leben von Richard Lugner aufsuchen. Der erste Halt wird gegen 10.30 Uhr die Wiener Staatsoper sein. Lugner war bekannt für seine Auftritte beim Wiener Opernball, wo er Jahr für Jahr mit internationalen Stargästen für Schlagzeilen sorgte. Die Familie betonte: „Er hat den Ball geprägt wie niemand anders.“

Anschließend wird der Konvoi gegen 11.45 Uhr zur Lugner City weiterziehen. Dieses Einkaufszentrum, das Lugner entgegen aller Kritik zu einem der erfolgreichsten Projekte in Wien machte, war bis zuletzt sein Lebensmittelpunkt. Nur wenige Tage vergingen, an denen er nicht in seinem Büro im dritten Stock anzutreffen war.

Kondolenzmöglichkeiten für die Öffentlichkeit

Mit der Ankunft in der Lugner City endet der öffentliche Teil der Trauerfeier. Dennoch bleibt es der Öffentlichkeit weiterhin möglich, ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen. Ein Kondolenzbuch liegt im Einkaufszentrum aus, in das sich Trauernde eintragen können. Zusätzlich wurde ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, in dem persönliche Worte hinterlassen werden können. Diese Möglichkeit nutzte auch Priscilla Presley, die letzte Opernball-Gastgeberin von Lugner. In ihrer Botschaft sprach sie von der „großen Freude“, die sie während ihrer Zeit mit Lugner empfand, und würdigte ihn als „wunderbaren Gastgeber“ und „lieben Freund“.

Beisetzung im engsten Kreis

Die eigentliche Beisetzung von Richard Lugner wird in aller Stille und nur im Kreis der engsten Familie und Freunde stattfinden. Nach einer weiteren Trauerfeier in der Kirche Kaasgraben wird Lugner in einer Gruft am Grinzinger Friedhof in Wien-Döbling beigesetzt. Die Familie bittet die Öffentlichkeit und die Medien eindringlich, ihre Privatsphäre in diesen Momenten zu respektieren. Die rund 200 geladenen Gäste hatte Lugner noch zu Lebzeiten persönlich ausgewählt.